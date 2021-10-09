Експерти назвали найвигіднішу швидкість руху авто, яка максимально зекономить паливо

Фахівці розповіли про вигідну швидкість автомобіля, яка допоможе максимально зменшити витрати палива. Автолюбителям це знадобиться, коли їм потрібно буде розтягнути залишки палива, аби дістатися до АЗК.

Яка швидкість найекономніша

Найкраще при русі для економії треба тримати близько 75 км/год. Коли водій виходить із затору або тільки починає рух - треба розганятися до 50 км/год плавно за 26 секунд, а на тахометрі повинно висвітлюватися не більше 1,5 тисячі об/хв.

Ідеальна швидкість на трасі 75 – 80 км/год, а рухатися позаду вантажівки допоможе заощадити паливо на опір зустрічному повітрю. За словами експертів, максимально ефективно для економії - використовувати найвищий ступінь передачі в трансмісії. Однак, у кого автоматична коробка передач, то потрібно перейти на ручний режим, а клімат-контроль та інші споживачі енергії краще відключити.

Також, замість фар, які підвищать витрати на 100 км шляху на пів літра, треба використовувати ДХВ або противотуманки. Заощадити паливо можна за допомогою підняття тиску в колесах на 0,2 бару.