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Експерти назвали найвигіднішу швидкість руху авто, яка максимально зекономить паливо

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Субота 09 жовтня 2021 19:41
Експерти назвали найвигіднішу швидкість руху авто, яка максимально зекономить паливо Як економити паливо в автомобілі (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Фахівці розповіли про вигідну швидкість автомобіля, яка допоможе максимально зменшити витрати палива. Автолюбителям це знадобиться, коли їм потрібно буде розтягнути залишки палива, аби дістатися до АЗК.

Про це пише Motor Media Review.

Яка швидкість найекономніша

Найкраще при русі для економії треба тримати близько 75 км/год. Коли водій виходить із затору або тільки починає рух - треба розганятися до 50 км/год плавно за 26 секунд, а на тахометрі повинно висвітлюватися не більше 1,5 тисячі об/хв.

Ідеальна швидкість на трасі 75 – 80 км/год, а рухатися позаду вантажівки допоможе заощадити паливо на опір зустрічному повітрю. За словами експертів, максимально ефективно для економії - використовувати найвищий ступінь передачі в трансмісії. Однак, у кого автоматична коробка передач, то потрібно перейти на ручний режим, а клімат-контроль та інші споживачі енергії краще відключити.

Також, замість фар, які підвищать витрати на 100 км шляху на пів літра, треба використовувати ДХВ або противотуманки. Заощадити паливо можна за допомогою підняття тиску в колесах на 0,2 бару.

Раніше ми повідомляли, що в Україні сильно подорожчає автомобільне паливо та Кабмін визначився з цінами.

Також ми писали, що автомобільні каталізатори почали використовувати для виготовлення наркотиків.

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