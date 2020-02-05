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"Слуга народу" Беленюк поскаржився на дорожнечу в їдальні Ради (відео)

STYLERПерсони    05.02.2020 - 08:55
"Слуга народу" Беленюк поскаржився на дорожнечу в їдальні Ради (відео)
Жан Беленюк показав їдальню Верховної Ради (колаж: РБК-Україна)

Що їдять депутати і скільки платять за обіди в їдальні Верховної Ради - в матеріалі Styler

Жан Беленюк, народний депутат від "Слуги народу" поскаржився на дорожнечу їдальні Верховної Ради. Народний обранець показав весь пропонований асортимент та ціни на них.

Нардеп зауважив, що давно минули ті часи, коли в їдальні Ради можна було пообідати ледь не безкоштовно.

Інтер'єр їдальні нагадує радянський. Серед страв - дуже багато риби в різних варіаціях, переважно - червона, великий асортимент салатів та інших холодних закусок. І кожен день меню змінюється.

&quot;Слуга народу&quot; Беленюк поскаржився на дорожнечу в їдальні Ради (відео)

Жан Беленюк розповів про їдальні Верховної Ради (скрін: YouTube/Zhan Beleniuk)

На своїй сторінці в Facebook Беленюк сказав, що обід йому вартує близько 300 гривень.

"Наприклад, в обід узяв тарілку борщу, картопляне пюре з відбивною і салат з червоною рибою та перепелиними яйцями, заплатив 280 грн. Судіть самі", - написав народний обранець.

&quot;Слуга народу&quot; Беленюк поскаржився на дорожнечу в їдальні Ради (відео)

Жан Беленюк розповів про їдальню Верховної Ради (скрін: facebook.com/zhanbeleniuk)

Варто відзначити, що їдальня Ради давно вже стала "притчею во язицех" через елітні страви за низькими цінами. Мабуть, нардеп вирішив розвіяти цей міф. Але зробити це йому вдалося не дуже добре. Адже ціни в середньостатистичних українських закладах громадського харчування такі ж, але деякі страви в цій їдальні виготовлені з дорогих продуктів.

На це вказали користувачі мережі, які розкритикували Беленюка.

&quot;Слуга народу&quot; Беленюк поскаржився на дорожнечу в їдальні Ради (відео)

Скрін коментарів

Жан Беленюк розповів про їдальню Верховної Ради (відео: YouTube/Zhan Beleniuk)

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