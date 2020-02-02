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Екс-радник Зеленського зібрався в турне по Росії: подробиці

STYLERЖиття    02.02.2020 - 12:15
Екс-радник Зеленського зібрався в турне по Росії: подробиці
Володимир Зеленський та Євген Комаровський (фото: facebook.com)

Євген Комаровський, колишній радник Зеленського, буде заробляти порадами в російських містах

Євген Комаровський, колишній радник з медицини Володимира Зеленського зібрався в турне по містах Росії навесні 2020 року. Медик буде давати "великі семінари для батьків" в Єкатеринбурзі, Новосибірську, Іркутську, Якутську й Уфі з 12 по 21 квітня.

Плани найвідомішого українського теледоктора на заробітки в РФ викликали небувалий ажіотаж. Афіші заходу з'явилися на різних сайтах по продажу квитків.

Екс-радник Зеленського зібрався в турне по Росії: подробиці

Комаровський їде в тур по Росії (скрін: radario.ru)

Квитки на семінар від українського педіатра обійдуться охочим від 1000 до 3500 рублів (400-1400 грн).

"В рамках 4-годинної зустрічі Доктор розповість про те, що потрібно робити або не робити батькам, щоб їх дитина виросла здоровою і щасливою... А також відповість на ВСІ питання аудиторії (записки і мікрофони)", - сказано в анонсі заходу в УФІ.

Екс-радник Зеленського зібрався в турне по Росії: подробиці

Комаровський їде в тур по Росії (скрін: ufa.kassir.ru)

Нагадаємо, що напередодні другого туру президентських виборів у квітні 2019-го тоді ще кандидат Володимир Зеленський представив у програмі "Право на владу" свою команду. Радником з медицини в ній став Євген Комаровський.

"У нас дві проблеми - кір і брак кадрів... Ми можемо провести прекрасні реформи, але у нас не буде кому працювати на рівні медсестер", - заявив тоді доктор.

Пізніше стали з'являтися чутки, що педіатр стане новим главою МОЗ, але Комаровський вибув з політичного процесу, продовживши давати медичні рекомендації.

Комаровський їде в тур по Росії (відео: instagram.com/irinadukhovnikova)

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