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Що трапиться з організмом, якщо відмовитися від солі всього на 10 днів

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П'ятниця 17 червня 2022 14:20
Що трапиться з організмом, якщо відмовитися від солі всього на 10 днів Фото: Лікар розповіла, чи можна відмовлятися від солі (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Надлишок солі безумовно шкодить нашому організму, але й в любителів поекспериментувати з відмовою від цієї спеції можуть виникнути проблеми. То як же відреагує ваше тіло на наслідки відмови від цього важливого продукту?

Про це розповіла лікар із США Люсія Гарсія, пише Quora.

Навіщо людині сіль?

За словами медика, натрій у солі є необхідною поживною речовиною для засвоєння організмом поживних речовин, руху м’язів, нервової системи, серцево-легеневої функції та метаболізму.

Основним компонентом солі є хлорид натрію, з якого 39% становить натрій і 61% хлор. Сіль становить близько 0,5% маси тіла людини.

В організмі сіль розщеплюється на іони натрію та хлориду. Натрій підтримує баланс внутрішньоклітинної та позаклітинної рідини і допомагає регулювати роботу нервів і м’язів.

Що станеться, якщо не споживати сіль протягом 10 днів?

Якщо ви не їсте сіль протягом 10 днів, осмотичний тиск всередині і зовні клітин буде незбалансованим, вода потраплятиме в клітини, викликаючи набряк клітин і можливий їх розрив.

"У цей час найчастіше спостерігаються такі симптоми, як набряк мозку. У легких випадках спостерігаються порушення свідомості, включаючи втому, запаморочення, млявість і транс. У важких випадках можливий шок, кома і навіть смерть", - попередила медик.

Скільки солі можна з'їдати на день

Так, рекомендована ВООЗ норма споживання натрію для дорослих становить 2 грами на день, що еквівалентно 5 грамам солі. Це вміст приблизно однієї чайної ложки.

Раніше лікар розповіла про наслідки частого вживання цибулі.

Також ми писали про спецію, яка здатна замінити дорогі аптечні препарати.

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