Що трапиться з організмом, якщо відмовитися від солі всього на 10 днів

Надлишок солі безумовно шкодить нашому організму, але й в любителів поекспериментувати з відмовою від цієї спеції можуть виникнути проблеми. То як же відреагує ваше тіло на наслідки відмови від цього важливого продукту?

Навіщо людині сіль?

За словами медика, натрій у солі є необхідною поживною речовиною для засвоєння організмом поживних речовин, руху м’язів, нервової системи, серцево-легеневої функції та метаболізму.

Основним компонентом солі є хлорид натрію, з якого 39% становить натрій і 61% хлор. Сіль становить близько 0,5% маси тіла людини.

В організмі сіль розщеплюється на іони натрію та хлориду. Натрій підтримує баланс внутрішньоклітинної та позаклітинної рідини і допомагає регулювати роботу нервів і м’язів.

Що станеться, якщо не споживати сіль протягом 10 днів?

Якщо ви не їсте сіль протягом 10 днів , осмотичний тиск всередині і зовні клітин буде незбалансованим, вода потраплятиме в клітини, викликаючи набряк клітин і можливий їх розрив.

"У цей час найчастіше спостерігаються такі симптоми, як набряк мозку. У легких випадках спостерігаються порушення свідомості, включаючи втому, запаморочення, млявість і транс. У важких випадках можливий шок, кома і навіть смерть", - попередила медик.

Скільки солі можна з'їдати на день