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Ось що трапиться з організмом, якщо їсти яблука кожного дня

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Вівторок 25 січня 2022 21:04
Ось що трапиться з організмом, якщо їсти яблука кожного дня Що буде, якщо щодня їсти яблука (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Незалежно від пори року, яблука вважаються найпопулярнішими фруктами. До того ж у них багато вітамінів, які необхідні організму. Також щоденне вживання яблук значно покращить стан здоров`я.

Так, про користь яблук розповіла лікарка Люсія Гарсія на форумі Quora.

За словами фахівця, яблука - джерело харчових волокон. Зокрема, такі волокна стоять на сьомому місці за вмістом корисних речовин, необхідних людині. Також вони корисні для здоров`я харчової та серцево-судинної системи.

Окрім того, у цьому фрукті багато кислот. До того ж найважливішою з них є яблучна. Все тому, що вона допомогає побороти швидку втомлюваність, підвищує апетит, сприяє нормальному травленню та знижує рівень холестерину.

Ось що трапиться з організмом, якщо їсти яблука кожного дняЩо буде, якщо їсти яблука щодня (pixabay)

Яблука – джерело мінералів таких як калій, фосфор, кальцій, магній, цинк, марганець, залізо та алюміній. Всі вони виконують протизапальну, противірусну, антиоксидантну та омолоджувальну дію.

Зазначимо, що вживаючи яблуко кожного дня, ви пришвидшите травлення та відновите корисні бактерії в кишечнику. Особливо корисно вживати яблука тим, хто страждає від закрепів.

Залізо, що міститься в яблуках, підвищує рівень гемоглобіну. Це особливо корисно при великих крововтратах і недокрів'ї. Крім того, яблука рекомендовано гіпертонікам, адже вони здатні знизити кров'яний тиск.

Ось що трапиться з організмом, якщо їсти яблука кожного дняЩо буде, якщо їсти яблука щодня (pixabay)

Раніше ми повідомляли, що вчені назвали найкорисніший овоч, який потрібно їсти кожного дня.

Також ми писали, що зробити, щоб нарізані яблука не темніли.

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