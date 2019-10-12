Може трапитися з ким завгодно: Супрун розповіла, як лікувати "заїди"

Супрун розповіла, як лікувати "заїди" (фото: РБК-Україна)

Супрун поділилася важливими рекомендаціями

Уляна Супрун поділилася з українцями порадами про те, як лікувати "заїди" - тріщини в куточках губ. Відповідний пост експерт опублікувала в соціальній мережі Instagram.

Це грибкова або бактеріальна інфекція, яка викликає пошкодження цілісності шкіри, утворюючи лусочки і виразки. Крім того, біль під час прийому їжі або розмови не буде вщухати до тих пір, поки не вжити необхідних заходів.

Супрун розповіла, як лікувати "заїди" (фото: facebook.com/ulanasuprun)

До даної інфекції більш всього схильні маленькі діти, люди з ослабленою імунною системою, цукровим діабетом або недостатнім харчуванням. Ангулярний хейліт можуть провокувати такі фактори:

Механічне або хімічне подразнення рота, наприклад, пластиковою іграшкою.

Ультрафіолет.

Тривале лікування антибіотиками.

Кандидоз ротової порожнини.

Відсутність нутрієнтів: вітамінів В2, В12, фолієвої кислоти і мікроелементи заліза.

Імунодефіцит внаслідок ВІЛ-інфекції або діабету.

Надмірне утворення слини (властиве важко хворим і частково іммобілізованим людям).

Значні складки в куточках рота.

Зубні протези або втрата зубів.

Лікування ретиноїдами.

Запалення в кишечнику.

Вилікувати цю інфекцію неможливо спиртом, зеленкою, фукорцином, вазеліном або рослинним маслом. Дані методи ще більше зашкодять губи.

"Якщо це бактерії, то скористайтеся кремами, що мають антисептичну та антимікробну дію. Такі препарати є досить недорогими та безрецептурними", - пише Супрун.

Також для запобігання тріщин і виразок губ експерт рекомендує користуватися гігієнічною помадою, щоб захищати губи від слини, контролювати звичку облизувати губи і стежити за надмірним слиновиділенням у схильних до цього людей.

Нагадаємо, що Супрун зруйнувала міфи про картоплю.