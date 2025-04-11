Слова, которые удивят даже филолога: 5 малоизвестных жемчужин украинского языка

Некоторые слова звучат так, будто их только что придумали - странные, забавные, непонятные. Но все они настоящие, украинские и когда-то были в ежедневном употреблении. Какими словами стоит пополнить свой словарный запас?

Какие 5 слов вы могли не знать, но точно захотите запомнить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснения тренера по ораторскому искусству Павла Мацьопы в Instargram .

Украинский язык - настоящее сокровище, и некоторые его жемчужины давно припали пылью на страницах словарей. Некоторые еще тлеют в речи старших, другие ждут своего второго дыхания. Предлагаем освежить языковую память и познакомиться с пятью необычными словами, которые точно заставят вас удивиться.

Церата - нет, это не новый вид оружия и не фантастическое существо. Это обычная ткань, обработанная воском или булаком - наш аналог клеенки. Помните ту, что оберегала стол от борща, компота и оливье в детстве? Вот она - "церата".

Мутра - звучит грозно, как ругательство, но все проще. Это всего лишь... гайка. Металлическая, резьбовая, знакомая всем, кто хоть раз держал в руках ключ. Когда-то слово было привычным в ежедневном употреблении, а теперь - редкое, хотя довольно симпатичное.

Длятися - это то самое состояние, когда вы уже 20 минут собираетесь выходить, но все еще в полотенце и халате. Медлить, задерживаться, исчезать из поля зрения - "дляться" означает именно это. Идеальное слово для вечно занятых и хронических опоздавших.

Скумасний - антоним ко всему вкусному. Не сочный, пресный, неприятный. Такая себе пицца на второй день, которую жалко выбросить, но еще больше жалко есть. Когда хочется коротко сказать "противно", говорите "скумасно".

Хацуціга - звучит почти по-японски, но это наше слово. Так называли человека, который сумеет выкрутиться из любой ситуации, еще и выглядеть при этом победителем. Шарм, хитрость, изящное умение манипулировать - все в одном слове.