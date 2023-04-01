7 игрушек, которые опасны для жизни и здоровья ребенка. Проверьте, нет ли таких у вашего малыша

Некоторые игрушки могут представлять угрозу здоровью ребенка. Даже такие невинные вроде бы воздушные шарики нередко становятся причиной удушья у малышей. Поэтому нужно очень тщательно подбирать вещи, которыми позволяете ребенку играть.

Списком из 7 самых опасных игрушек поделились медики на странице Lamalu clinic в Instagram .

Какие игрушки опасны для ребенка

"Каждая новость о магнитах, батарейках или слайме, которые привели к реанимации детей, пугают и ошеломляют. И хорошо, если такие истории заканчиваются выздоровлением. Но каждая такая игрушка может стоить жизни ребенка", - пишут врачи.

Медики отмечают, что родители должны помнить об этом, покупая игрушки своим детям. Врачи перечисляют опасные из них.

Игрушки с магнитами

Магниты становятся особенно опасными, если ребенок проглотит больше одного. Ведь магниты могут притягиваться. Проходя через пищеварительную систему ребенка, они могут разорвать стенки кишечника. Это может стать причиной перфорации. При склеивании может произойти кишечная непроходимость.

Слайм или лизун

Лизун состоит из молекул вещества-полимера, например клея. Хотя клей ПВА не считается токсичным, но если его съесть, то вещество опасно для здоровья ребенка.

В игрушку также добавляют тетраборат натрия (бура). Он обеспечивает лизуну подлинность и относительную мягкость.

Тетраборат натрия - это соль борной кислоты, которую используют для дезинфекции кожи и слизистой ротовой полости. Это вещество может повлиять на нервную систему, почки, ЖКТ при попадании в организм или из-за раздражения на коже. При продолжительном контакте с кожей может вызвать контактный дерматит.

Игрушки с маленькими батарейками

Батарейки типа "таблетки" маленькие и круглые, похожие на кнопку, сегодня используются во многих вещах. Попадая в пищеварительный тракт, батарейка за короткий промежуток времени приводит к тяжелым ожогам и язвам слизистых.

Убедитесь, что батарейки в дома находятся в местах, к которым ребенок имеет доступа. А если они есть в игрушках, то должны быть надежно закрыты, чтоб малыш не смог их достать.

Воздушные шарики

Никогда не позволяйте детям младше 8 лет самостоятельно надувать шарики. Легко случайно вдохнуть воздушный шарик, когда ребенок делает вдох. Это одна из ведущих причин удушья у детей.

Игрушки не должны содержать острых деталей и длинных лент (фото: freepik)

Игрушки с крошечными деталями

Маленькие дети тянут в рот все, до чего могут дотянуться. Проверяйте, соответствует ли игрушка рекомендациям для возраста вашего ребенка.

К примеру, при производстве оригинального Lego к пластику добавляют сульфат бария, благодаря которому детали видны на рентген снимках. Но даже в таком случае не следует пренебрегать правилами безопасности.

Игрушки с острыми концами и краями

К этой категории относятся легко бьющиеся игрушки, такие как стеклянные или пластиковые. Некачественно изготовленные деревянные и металлические игрушки также могут иметь острые края, которые могут ранить ребенка.

Проверяйте игрушки на наличие закрепленных частей. И если заметите что-нибудь нехорошее, выбросьте такую игрушку.

Игрушки со шнурами и лентами

Игрушки со шнурами более 20 см. Эти шнуры могут обмотаться вокруг шеи и задушить ее. Не вешайте игрушки в кроватках и манежах с помощью лент, шнуров или нитей.

Это касается и оберегов и нательных крестиков у детей помладше.