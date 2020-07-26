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Названо продукти, які вбивають тягу до солодкого та солоного

Неділя 26 липня 2020 13:30
Названо продукти, які вбивають тягу до солодкого та солоного
Продукти, які вбивають тягу до солодкого і солоного (фото: pexels.com)

Продукти, які можуть сприятливо вплинути на здоров'я

Тяга до солоної та солодкої їжі виникає не просто так. Якщо ви спостерігаєте за собою подібне - негайно перегляньте свій раціон! Наприклад люди, які живуть в постійному стані стресу, нерідко люблять жирну їжу.

Вчені пояснюють це тим, що переварювання жиру занурює людину в напівсонну нірвану, коли ніякі подразнюючі фактори не можуть похитнути її спокій. Свого роду, відхід від реальності: жир розслабляє, а солодке підвищує настрій.

Стабілізувати власну психіку можна, піднявши рівень гормону серотоніну, чому сприяють горіхи і молочні продукти (особливо сир). При цьому важливо пам'ятати, що заїдати стрес - небезпечно і може призвести до залежності.

Побороти тягу до солодкого можуть також сухофрукти або ягоди. Дієтологи вважають, що вони можуть обдурити організм, що вимагає шкідливої їжі.

"Коли нестерпно хочеться солодкого, можна поїсти ягід, сухофруктів або свіжих фруктів. Солодку випічку чудово замінює запечене яблуко з корицею - на смак це майже як шарлотка, а калорій в рази менше", - зазначив лікар.

А ось нестримна тяга до солоного - перша ознака нестачі натрію в організмі. Супутні симптоми - суха шкіра, нудота, посилення серцебиття та погіршення апетиту, відчуття м'язової слабкості.

Позбутися від тяги до солоного допомагають банан та мигдаль. До речі, виходом з цього замкненого кола може також стати розуміння справжніх причин тяги до тих або інших продуктів.

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