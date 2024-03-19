Вслед за Повалий и Успенской: Регина Тодоренко получила паспорт РФ

Список артистов-предателей из Украины, получивших паспорт РФ, продолжает пополняться. На этот раз стало известно, что российское гражданство также получила уроженка Одессы Регина Тодоренко.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пропагандистские СМИ.

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Отмечается, что предательница обзавелась паспортом страны-агрессорки на днях.

Известно, что экс-ведущая "Орла и Решки" много лет зарабатывала кровавые рубли в России, будучи гражданкой Украины - даже когда наша страна ввела против нее санкции.

Регина Тодоренко (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Тогда, в октябре 2022 года, Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против певиц Таисии Повалий, Ани Лорак и Анны Седоковой, родившихся в Украине, но продолжающих жить и проводить свою деятельность в РФ, а также телеведущей Регины Тодоренко.

Напомним, уроженка Одессы с 24 февраля 2022 игнорирует геноцид украинцев, оправдывая это нежеланием обострять отношения с мужем, российским певцом Владом Топаловым, у которого, мол, другое отношение к войне в Украине.