Україні терміново потрібен локдаун: волонтер розповіла про катастрофу в лікарнях Одеси

Карантин в Україні потрібно вводити зараз (колаж: РБК-Україна)

У лікарнях Одеси не залишилося місць для важко хворих на коронавірус

В Україні за даними МОЗ наповненість лікарняних ліжок становить 47,5%. При цьому за даними заражених – потрапити в лікарні практично неможливо. І навіть якщо і вдається добитися госпіталізації, виникають інші проблеми – нестача кисню та ліків. Саме така ситуація спостерігається в Одесі, де немає ні ліжок, ні можливості потрапити в реанімацію. Чому Україні терміново потрібен карантин і що насправді відбувається в лікарнях – розповіла Волонтер, засновник благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова у Facebook.

Як розповідає волонтер, для хворих на коронавірус в місті немає ні ліжко-місць у лікарні, ні місць в реанімації. Важко хворим пацієнтам не можуть надати якісну допомогу.

"В місті немає місць в реанімаціях. Позавчора (27 листопада – ред.) реанімаційного пацієнта відвезли в роздільний. Вчора (28 листопада – ред.), у міській лікарні лікар подзвонив родичам (дружина пацієнта літня жінка хворіє вдома важко) і порадив терміново знайти місце в реанімації будь-якої лікарні міста. Тому що чоловік на кисні, сатурація 75-80, без кисню нижче 60, потребує реанімаційних дій, а місць в реанімації їх стаціонару немає", – зазначила вона.

Ситуація ускладнюється тим, що кількість лікарів не вистачає на ту кількість хворих, яка надходить.

"І коли у квітні купували ШВЛ всі як божевільні, я попереджала що лікарів-реаніматологів, анестезіологів і реанімаційних сестер купити ніде. Так і вийшло. ШВЛ є, реанімацій немає, лікарів немає. Настає катастрофа", – додала вона.

Ситуація з хворими в Одесі (скріншоти: facebook.com/katherine.nozhevnikova)

Крім того, волонтер розповіла, що лікарі працюють на знос і просто не можуть справлятися з навантаженнями.

"Як вам описати, що відбувається в стаціонарах, де один реаніматолог біжить з відділення реанімації до палати інтенсивної терапії (200-300 метрів) на вулиці, щоб надати допомогу пацієнтам, які лежать на кисневій масці? Де одна сестра на 30 пацієнтів (а кожному потрібно зробити крапельницю, виміряти сатурацію, тиск). Як показати, що навіть у приватних клініках вже не вистачає співробітників, а хворих вже стільки, що листи очікування створюють", – повідомила волонтер.

За словами Ножевнікової, лікарня №5 на Троїцькій вже практично заповнена – залишилося всього 10 вільних ліжок з 90. У інфекційній лікарні Одеси залишилося два ліжка. У відділенні міськлікарні №5 на Лідерсовському бульварі – 4 місця. Немає місць для пацієнтів в Одеському обласному клінічному медцентрі та в міськлікарні №1. В 10-й лікарні залишилося два ліжка.

"Все. До вечора місць вже думаю не буде. Ну або випишуть ще десяток пацієнтів, які прийдуть до мене за киснем після виписки. Ось вам і "65% завантаження", – повідомила Ножевнікова.

Також вона розповіла, як йде ситуація з ліжками в обласних лікарнях. За її даними, у більшості з них залишилося до 10 місць на район.

У коментарях під публікацією волонтера українці діляться своїми спробами знайти місця в лікарні та вимагають ввести локадун.

Одесити вимагають ввести локдаун (скріншоти: facebook.com/katherine.nozhevnikova)

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