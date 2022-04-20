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Сліпа бабуся не знає, що її дім напівзруйнований і просить зачинити двері. Бо холодно (відео)

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Середа 20 квітня 2022 09:00
Сліпа бабуся не знає, що її дім напівзруйнований і просить зачинити двері. Бо холодно (відео) Колаж РБК-Україна: Росіяни розбомбили дім сліпої бабусі
Автор: Світлана Мащенко

Росіяни влучили снарядом в дім сліпої бабусі. Тепер там нема ні вікон, дах і стеля завалилися, проте вона просить зачиняти за собою двері, бо холодно.

Відео з’явилося в Telegram Оперативний ЗСУ. Де саме це сталося, не повідомляється.

На кадрах видно, що старенька стоїть у дворі з паличкою. Коли до неї підходить військовий, жінка питає, чи постраждала її хата. Військовий відповідає, що "трохи", хоча будинок майже знищений.

Потім хлопець допомагає жінці зайти в дім, в якому діри від вибуху світяться наскрізь. Жінка просить зачинити двері - холодно. Військовий каже: "Так, так, звісно".

Бабусю нагодували і викликали швидку. Наші хлопці допомогли їй сісти в машину до медиків, яка відвезла її до лікарні. Поки що, це єдине місце, де старенька зможе жити.

Раніше ми писали про село Ягідне в Чернігівській області, де майже 400 людей просиділи близько місяця в підвалі.

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