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Підвали смерті села Ягідне: історії від вцілілих після російської окупації

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Чернігівська область, Понеділок 18 квітня 2022 21:48
Підвали смерті села Ягідне: історії від вцілілих після російської окупації Скріншот: Окупація села Ягідне Чернігівської області
Автор: Світлана Мащенко

Ягідне Чернігівської області було під окупацією росіянами 28 днів, які стали справжнім жахом для мешканців невеличкого села.

Як люди пережили навалу орди - говориться в сюжеті програми Український свідок.

Російські війська зайшли сюди майже одразу після початку війни. Відтоді розпочалося пекло. 380 людей опинилися в підвалах, звідки вийшли не всі.

Місцеві розповідають, що у загальному приміщенні на 90 кв.м. жили 138 людей. Вони ходили в туалет у відра і спали стоячи. Літні люди жили в погребах по 13 людей.

Онучка одного з жителів села, яка народилась за місяць до війни, вмирала в підвалі. На щастя, дівчинку вдалося врятувати.

"Води не давали, сволота. Годували - 200 грамів юшки на двох на добу", - розповідає чоловік.

Але були ті, хто не вижив. Люди вмирали, але окупанти не дозволяли виносити їхні тіла. На стінах лишилися позначки про померлих. Деяких жителів росіяни застрелили і спалили їхні хати.

Російська армія була в Ягідному з 5 березня по 2 квітня. Зараз Чернігівська область під контролем України..

Раніше ми писали про розповідь пенсіонерки про окупацію Ягідного.

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