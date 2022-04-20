ru ua
Ср, 20 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Слепая бабушка не знает, что ее дом разрушен и просит закрыть дверь. Потому что холодно (видео)

Новина українською →
Среда 20 апреля 2022 09:00
Слепая бабушка не знает, что ее дом разрушен и просит закрыть дверь. Потому что холодно (видео) Коллаж РБК-Украина: россияне разбомбили дом слепой бабушки
Автор: Светлана Мащенко

Россияне попали снарядом в дом слепой бабушки. Теперь там нет ни окон, крыша и потолок рухнули, однако она просит закрывать за собой дверь, потому что холодно.

Видео появилось в Telegram Оперативный ВСУ. Где именно это произошло, не сообщается.

На кадрах видно, что старушка стоит во дворе с палочкой. Когда к ней подходит военный, женщина спрашивает, пострадал ли ее дом. Военный отвечает, что "немного", хотя дом почти уничтожен.

Затем парень помогает женщине зайти в дом, в котором дыры от взрыва светятся насквозь. Женщина просит закрыть дверь - холодно. Военный говорит: "Да, да, конечно".

Бабушку накормили и вызвали скорую. Наши ребята помогли ей сесть в машину к медикам, которая отвезла ее в больницу. Пока что это единственное место, где старушка сможет жить.

Ранее мы писали про село Ягодное в Черниговской области, где почти 400 человек просидели около месяца в подвале.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины
LITE
Украинская блогерша распространяет фейки про ВСУ и решила сбежать в РФ
Украинская блогерша распространяет фейки про ВСУ и решила сбежать в РФ