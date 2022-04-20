Слепая бабушка не знает, что ее дом разрушен и просит закрыть дверь. Потому что холодно (видео)
Россияне попали снарядом в дом слепой бабушки. Теперь там нет ни окон, крыша и потолок рухнули, однако она просит закрывать за собой дверь, потому что холодно.
Видео появилось в Telegram Оперативный ВСУ. Где именно это произошло, не сообщается.
На кадрах видно, что старушка стоит во дворе с палочкой. Когда к ней подходит военный, женщина спрашивает, пострадал ли ее дом. Военный отвечает, что "немного", хотя дом почти уничтожен.
Затем парень помогает женщине зайти в дом, в котором дыры от взрыва светятся насквозь. Женщина просит закрыть дверь - холодно. Военный говорит: "Да, да, конечно".
Бабушку накормили и вызвали скорую. Наши ребята помогли ей сесть в машину к медикам, которая отвезла ее в больницу. Пока что это единственное место, где старушка сможет жить.
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