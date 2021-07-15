"Слов'янський базар" вестиме українська ведуча: хто ще відправиться до Білорусі

"Я їду на Слов'янський базар. Так, у Вітебськ, так, в Білорусь. Ушанована честі відкривати фестиваль в якості ведучої разом з колегами з Росії та РБ", - написала Панченко.

Вона додала, що мистецтво і музика повинні залишатися поза політикою і повідомила, що знає про відмову деяких своїх колег.

"Впевнена, мистецтво і музика повинні залишатися поза політикою. Знаю, деякі колеги та артисти відмовилися від поїздки. Хоча 30 років Україна брала участь у фестивалі, перемагала, блищала. Так, політична ситуація змінилася. Але люди залишилися колишніми. Саме до них ми і їдемо. До людей. Я не живу в Білорусі й вважаю, що не в праві давати оцінку подіям в цій країні. Але я впевнена - загострення відносин не принесе користі ні нам, ні білорусам", - додала телеведуча.

Хто така Діана Панченко

Діана Панченко - українська журналістка, телеведуча. До останнього часу працювала на телеканалі NewsOne Медведчука, а після пішла працювати на "перший незалежний".

Народилася в 1988 році в Києві, закінчила Київський політехнічний інститут, а потім – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Перша спеціальність - Видавнича справа та редагування, друга – Правознавство.

З 2010 по 2015 рік працювала на ТРК "Київ", у 2015 році перейшла на телеканал NewsOne. Під час ефірів на телеканалі прославилася тим, що виганяла політиків зі студії. У 2018 році посварилася в прямому ефірі з Ларисою Ніцой, яка попросила її говорити українською мовою. Ведуча відповіла, що Ніцой не може їй вказувати, якою мовою говорити.

У 2020 році потрапила в рейтинг найвпливовіших жінок України журналу "Фокус", при цьому в "Детектор Медіа" Панченко в тому ж році назвали "найгіршим медійником 2020 року".

Варто відзначити, що від участі в Слов'янському базарі відмовилися Тіна Кароль, Олег Винник, Еліна Іващенко, MARUV, ведучі Тимур Мірошниченко та Андрій Доманський.

Хто з України відвідає Слов'янський базар

На фестиваль у Вітебську пообіцяла приїхати Таїсія Повалій. У конкурсі молодих виконавців Україну представлятиме Рената Штіфель - вона засвітилася на Євробаченні у 2008 році.

Також організатори назвали ще одну ведучу - Оксану Антонюк. Однак вона в коментарі для "Детектор Медіа"повідомила, що офіційного запрошення не отримувала, але з організаторами спілкувалася. Про свою поїздку до Білорусі Антонюк відповіла ухильно.

На сайті Слов'янського базару список українських артистів довший:

Володимир Гришко

Міла Нітіч

Олександр Балабанов

Влад Ситник

Софія Ротару

Дмитро Бабак

Ірина Білик

Оксана Пекун

Анастасія Мартинюк

Наталія Бучинська

Фестиваль "Слов'янський базар у Вітебську" проводиться вже багато років під патронатом Олександра Лукашенка. Фінансування фестивалю - з бюджету Білорусі та Росії. У 2021 році пройде ювілейний, 30 фестиваль.