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Образа на батька і криза у стосунках: Слава з "НеАнгелів" відвідує психотерапевта

STYLERЖиття    30.05.2019 - 22:17
Образа на батька і криза у стосунках: Слава з "НеАнгелів" відвідує психотерапевта
Слава Камінська з чоловіком Едгаром Камінським (фото: РБК-Україна)

Слава Камінська страждає через дитячі комплекси

Слава Камінська, одна з учасниць відомої української групи "НеАнгели" зізналася, що іноді їй буває складно впоратися з емоційним напруженням і вона звертається за допомогою до психотерапевта. Про це співачка розповіла в передачі "Зірковий шлях" на каналі "Україна".

34-річна виконавиця, яка раніше розповіла про пластичні операції, повідала про те, що в кріслі психотерапевта вона промовляє образи на батька, дитячі комплекси і кризи в стосунках з чоловіком.

"Іноді потрібно виговоритися не вдома, бо вдома не завжди тебе зрозуміють, тому що всі можуть прийти втомлені з роботи, може назріти якийсь конфлікт", - розповіла Слава.

Образа на батька і криза у стосунках: Слава з &quot;НеАнгелів&quot; відвідує психотерапевта

Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Також зірка дуже вразлива до нападок хейтерів в соцмережах. Вона зізналася, що нападки недоброзичливців в коментарях на її особистих сторінках можуть навіть довести її до сліз. Впоратися з цим співачці допомагає не тільки фахівець, але і люблячий чоловік Едгар Камінський.

34-річна Слава відверто розповіла, що на її емоційний стан впливає і байдужість рідного батька виконавиці, який розлучився з її мамою, коли Слава була ще дитиною.

"З татом ми спілкуємося вкрай рідко. Наприклад, тато за чотири роки жодного разу не бачив Леонарда... За три роки жодного разу не бачив Лауру (діти Слави. - Ред.). Він вважає, що я повинна приїхати до нього з дітьми", - відверто зізналася Слава.

Образа на батька і криза у стосунках: Слава з &quot;НеАнгелів&quot; відвідує психотерапевта

Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

При цьому рідний батько Слави постійно постить в соцмережах фото онуків, народжених в його іншій родині. Зірка зізналася, що це її дуже ображає.

"Це теж моя проблема з дитинства. З іншого боку, можна не звертати на це уваги, але мене це десь зачіпає", - розповіла зірка.

Як повідомлялося раніше, нещодавно Слава Камінська захопила мережу фотопоідборкою стильних family look'ів. На знімках співачка з дітьми позує в однакових спортивних костюмах.

Також ми писали про те, що екс-вокалістка t.A.T.u. Юлія Волкова справила на своїх шанувальників неприємне враження, показавши в мережі фото після чергової пластичної операції.

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