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Слава і Едгар Каминские: всі подробиці зоряного розлучення

STYLERПерсони    12.06.2019 - 13:45
Слава і Едгар Каминские: всі подробиці зоряного розлучення
Слава і Едгар Каминские розлучаються (фото: колаж РБК-Україна)

Засідання у справі про розлучення Камінських перенесли

Учасниця "Неангелів" Слава Камінська мала вже сьогодні, 12 червня, позбутися статусу дружини. На сайті суду зазначено, що на розлучення подав Едгар Камінський, однак на засідання не прийшла жодна із сторін.

Інформація про розлучення зоряної пари з'явилася на сайті Подільського районного суду Києва, проте на засіданні виявилися тільки представники Едгара, який і подав на розлучення

Представники Слави, в свою чергу, попросили час на врегулювання спорів мирним шляхом, в результаті чого судове засідання перенесли на 1 липня.

Також сторони подружжя попросили наступного разу не пускати на засідання пресу, оскільки Едгар і Слава не хочуть виносити це на загал.

Слава і Едгар Каминские: всі подробиці зоряного розлученняСлава і Едгар Каминские (фото: instagram.com/edgar_kaminskyi)

До речі, сьогодні Едгар вирішив вперше відверто прокоментувати розлучення в Instagram. Він зазначив, що прочитав багато гнівних коментарів під попереднім постом, а тому змушений прояснити ситуацію.

"Перший раз я подав на розлучення в 2017 році. Через півроку, перед судовим процесом, дав собі другий шанс. Я завжди так роблю - даю другий шанс не іншій людині, співробітнику, другу чи знайомому, а саме собі, адже це моє рішення, мій вчинок і мій висновок", - зазначив Едгар.

Слава і Едгар Каминские: всі подробиці зоряного розлученняСлава і Едгар Каминские (фото: instagram.com/babaslavk)

Також він зазначив, що справжню причину ситуації в сім'ї знають і можуть зрозуміти тільки близькі люди. "Я прошу не спекулювати на темі нашої сім'ї. Вам буде складно зрозуміти, що сталося. Ви 100% не знаєте нас. Мені і самому досі не віриться", - додав Камінських.

До речі, для фанатів зіркової пари новина стала справжнім шоком, адже сім'я Камінських завжди виглядала щасливою, до того ж вони виховують двох маленьких дітей.

Нагадаємо, що Слава з Неангелів висловилася про розлучення.

Раніше Слава Камінська зізналася, що іноді їй буває складно впоратися з емоційним напруженням і вона звертається за допомогою до психотерапевта.

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