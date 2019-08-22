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Слава з НеАнгелів озвучила свою зарплату: сума шокує

STYLERПерсони    22.08.2019 - 17:29
Слава з НеАнгелів озвучила свою зарплату: сума шокує
Фото: Слава Камінська (instagram com babaslavka)

Слава Камінська поділилася з шанувальниками цифрою своєї офіційної зарплати

Слава з НеАнгелів, яка нещодавно похвалилася шубами, розсекретила свою офіційну заробітну плату. Суму, яка шокує, зірка українського шоу-бізнесу назвала у свавіллі-шоу "Ніч у барі", яке виходить на YouTube-каналі Люкс ФМ.

Ведучий з виконавицею зіграли в гру під назвою "правда чи дія", в ході якої Камінська відповіла на каверзне запитання і повідомила, що її офіційна зарплата становить всього 600 гривень.

Слава з НеАнгелів озвучила свою зарплату: сума шокуєСлава Камінська (Скріншот з відео)

"У мене є легальний дохід. Офіційно я отримую, як артистка,яка працює в компанії, 600 гривень", - зізналася Камінська.

Цікаво, що суму так званих нелегальних заробітків Слава вирішила не озвучувати.

Відео: Беззаконня-шоу "Ніч у барі" (YouTube/Люкс ФМ)

Користувачі мережі відреагували на відео у коментарях.

  • Очень похоже на "Бар в большом городе", особенно заставка. Но посмотрела, потому что люблю и люкс фм и Славку.
  • Слава и Кирилл очень крутые, а ведущая - просто дно.
  • Что это?????? Ужас какой-то Такие шутки тупые.

Слава з НеАнгелів озвучила свою зарплату: сума шокує

Як ми раніше повідомляли, Слава Камінська з групи НеАнгели розохотила мережу гарячими пляжними фото з Греції.

До речі, Слава Камінська з Неангелів засвітилася на обкладинці відомого журналу. Співачка зображена в стильному вбранні з ефектним шкіряним корсетом.

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