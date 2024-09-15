Слава Каминская в третий раз вышла замуж

Экс-солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская намекнула на то, что в третий раз стала под венец.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Так, артистка опубликовала фото, на котором позирует в объятиях с любимым. В посте звезда назвала его своим мужем.

Правда, лицо его певица скрыла и не стала раскрывать имя избранника.

Каминская поделилась, что они сейчас находятся на живописном туристическом острове.

Слава Каминская с мужчиной (фото: instagram.com/babaslavka)

Однако, по ее словам, даже солнце, море и белоснежные пляжи со временем превращаются в привычное, и райский отдых постепенно «обрастает рутиной».

"Жизнь на острове, куда многие прилетают за мечтами об отдыхе, на первый взгляд кажется сплошным праздником. Каждое утро - как картинка из туристического буклета: солнце, море, белоснежный песок. Но на самом деле, когда этот рай становится повседневностью, он тоже обрастает рутиной", - написала Слава.

"Работа, заботы, хлопоты по дому - все это есть даже здесь. И да, как бы парадоксально это ни звучало, даже на острове, который для многих - воплощение отпуска, иногда хочется... отдохнуть", - добавила она.

Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

Также Каминская говорит, что они с мужем периодически устраивают себе небольшие "побеги" на несколько дней.

"Просто сменить картинку, побыть вдвоем, перезагрузиться. На это время дети остаются с няней, а мы едем туда, где можем почувствовать себя как туристы, даже если сами живем на «туристическом» острове. Это помогает вернуть силы, вдохновение и снова с удовольствием окунуться в нашу островную, но все же самую обычную жизнь", - подытожила исполнительница.

Отметим, что для 40-летней певицы это уже третий брак. В 2012 году она впервые вышла замуж за киевского бизнесмена Евгения, но через год пара объявила о разводе. Затем, в 2014 году, Слава вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского и взяла его фамилию.

12 декабря 2014 года у них родился сын Леонард, а 6 декабря 2015 года - дочь Лаура. Однако 1 июля 2019 года пара также развелась.