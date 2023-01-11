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Слава Демин рассказал поклонникам, как известный артист предлагал ему однополые отношения

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Среда 11 января 2023 11:51
Слава Демин рассказал поклонникам, как известный артист предлагал ему однополые отношения Слава Демин (фото: instagram.com/slavademin_official)
Автор: Юлия Гаюк

Недавно известный радиоведущий и блоггер играл с подписчиками в игру "Правда или ложь". В ходе этого оказалось, что однажды известный артист предлагал Демину однополые отношения.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Что Демин рассказал подписчикам

Радиоведущий писал в сторис утверждения, а его читатели должны были сказать, правда ли это. Среди них было следующее: "Один известный артист предлагал однополые отношения у него дома".

Позже Слава рассказал, что это было в 2009 году. Тогда звезда написала ему в "Одноклассниках", однако кто это был блоггер не рассказывает.

"Я ответил: "…извини, я не по этим делам, я по девушкам". Он почему-то обиделся", - рассказал Демин.

Слава Демин рассказал поклонникам, как известный артист предлагал ему однополые отношенияСлава Демин рассказал поклонникам, как известный артист предлагал ему однополые отношения

Скриншот

Продолжая игру, знаменитость также рассказал, что начал лысеть в 22 года, и поначалу очень этого стыдился. Однако затем нашел выход из положения.

"Я очень по этому поводу комплексовал. Причесывал сзади волосы вперед. А потом однажды попытался побрить голову и понял, что так лучше. Теперь брею голову каждое утро", - поделился он.

Слава Демин рассказал поклонникам, как известный артист предлагал ему однополые отношенияСлава Демин рассказал поклонникам, как известный артист предлагал ему однополые отношения

Скриншот

Последним откровением ведущего на радио стало признание в том, что в детстве он пережил две операции на глазах, поскольку имел плохое зрение и врожденное косоглазие.

"Я с самого детства плохо видел и у меня было косоглазие. Приходилось хирургическим путем исправлять косоглазие. А плохое зрение исправил лазерной коррекцией три года назад. И сейчас вижу на 100%", - отметил Слава.

Слава Демин рассказал поклонникам, как известный артист предлагал ему однополые отношенияСлава Демин рассказал поклонникам, как известный артист предлагал ему однополые отношения

Скриншот

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