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Слава Дьомін розповів прихильникам, як відомий артист пропонував йому одностатеві стосунки

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Середа 11 січня 2023 11:51
Слава Дьомін розповів прихильникам, як відомий артист пропонував йому одностатеві стосунки Слава Дьомін (фото: instagram.com/slavademin_official)
Автор: Юлія Гаюк

Нещодавно відомий радіоведучий і блогер грав із підписниками у гру "Правда або брехня". У ході цього виявилося, що одного разу відомий артист пропонував Дьоміну одностатеві стосунки.

Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.

Що Дьомін розповів підписникам

Радіоведучий писав у сторіс твердження, а його читачі повинні були сказати, чи це правда. Серед них було наступне: "Один відомий артист пропонував одностатеві стосунки у нього вдома".

Пізніше Слава розповів, що це було у 2009 році. Тоді зірка написала йому в "Однокласниках", проте хто це був блогер не розповідає.

"Я відповів: "…вибач, я не по цим справам, я по дівчатах". Він чомусь образився", - розповів Дьомін.

Слава Дьомін розповів прихильникам, як відомий артист пропонував йому одностатеві стосункиСлава Дьомін розповів прихильникам, як відомий артист пропонував йому одностатеві стосунки

Скриншот

Продовжуючи гру, знаменитість також розповів, що почав лисіти у 22 роки та спочатку дуже цього соромився. Однак потім знайшов вихід зі становища.

"Я дуже з цього приводу комплексував. Зачісував ззаду волосся наперед. А потім одного разу спробував поголити голову і зрозумів, що так найкраще. Тепер голю голову щоранку", - поділився він.

Слава Дьомін розповів прихильникам, як відомий артист пропонував йому одностатеві стосункиСлава Дьомін розповів прихильникам, як відомий артист пропонував йому одностатеві стосунки

Скриншот

Останнім одкровенням ведучого на радіо стало зізнання в тому, що в дитинстві він пережив дві операції на очах, оскільки мав поганий зір і вроджену косоокість.

"Я від самого дитинства погано бачив і в мене була косоокість. Доводилося хірургічним шляхом виправляти косоокість. А поганий зір виправив лазерною корекцією три роки тому. І зараз бачу на 100%", - зазначив Слава.

Слава Дьомін розповів прихильникам, як відомий артист пропонував йому одностатеві стосункиСлава Дьомін розповів прихильникам, як відомий артист пропонував йому одностатеві стосунки

Скриншот

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