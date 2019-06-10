Я не слабачка: дочка Кошового "порвала" всіх на "Голос. Діти" (відео)

У третьому випуску п'ятого сезону "Голос. Діти" взяла участь Варвара Кошова, дочка гумориста Євгена Кошового, одного з керівників студії "Квартал 95". До виступу доньки шоумена, яка вже робила спробу прорватися у фінал конкурсу два роки тому, була прикута загальна увага.

Користувачі мережі, які дивилися виступ, відзначили, що за останні два роки дівчинка подорослішала і підвищила свій рівень, як співачка.

Тепер 11-річній Варварі Кошовий пророкують успіх на "Голос. Діти". Дівчинка розповідає, що її метою є вихід у фінал. Вона каже, що багато працювала, щоб домогтися успіху.

"Я прийшла, щоб відновити справделивисть, стати фіналісткою. Два роки я не сиділа, склавши руки. А співала, співала і ще раз співала", - розповідає дівчинка.

Виступ Варвари Кошової на "Голос. Діти" (скрін: YouTube/Голос Країни)

Варя також розповіла, що батько дуже сильно її підтримує. Інші учасники Студії "Квартал 95" також записали їй відеоролики, в яких побажали дівчинці удачі. Серед них Олена Кравець, Юрій Крапов, Юрій Корявченков та інші.

Батьки дівчинки Ксенія і Євген прийшли підтримати дівчинку - вони вболівали за неї за лаштунками.

На сліпому прослуховуванні Варвара Кошова виконала пісню "Fall In Line" Christina Aguilera.

"Це другий шанс показати, що я можу більше. Я просто так не здамся", - говорить Варвара.

Виступ Варвари Кошової на "Голос. Діти" (скрін: YouTube/Голос Країни)

До дівчинки повернулися всі троє суддів - Джамала, Дзідзьо, "Время и Стекло". В якості зіркового тренера Варвара вибрала Джамалу.

"Я взагалі в шоці. Ти так виросла, я не впізнала голос", - сказала Дорофєєва.

Варвара сказала, що прийшла на "Голос" в другий раз, щоб показати, що вона не "слабачка".

Євген Кошовий вийшов на сцену, щоб підтримати доньку.

Виступ Варвари Кошової на "Голос. Діти" (відео: YouTube/Голос Країни)

Зазначимо, що користувачі мережі у коментарях під відео також відзначають, що Варвара сильно змінилася і виросла у вокальному плані.

Реально добре, деякі пишуть, що були краще, але вона ж реально крутіше тих, хто не пройшов...

Якщо б не нервувала, порвала б зал. Може і пройти в прямі. Успіхів їй.

Ви забуваєте, що їй 11 років. Всі критикують за її батька, але що їй робити? Через те, що тато популярний, їй вдома треба сидіти? Я вважаю, що Варя на 11 років виступилиа дуже достойно, і вона дійсно виросла за два роки. Розумничка!

Виступ Варвари Кошової на "Голос. Діти" (скрін коментарів: YouTube/Голос Країни)

Дуже мила і приємна дівчинка. Гідний виступ. Шалено сподобалося.

Їй тяжче ніж іншим, постійно доводити, що достойна. Молодець. Боєць.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що хлопчик з Грузії Олександр Зазарашвілі своїм неймовірним виступом змусив плакати всіх членів журі проекту. Його називають вірогідним переможцем пісенного конкурсу.

Також ми писали про те, що одну з маленьких учасниць проекту "Голос. Діти" зацькували в мережі, коли з'ясували, що вона приїхала на конкурс з Москви.