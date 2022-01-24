Скумбрія пряного посолу вдома: спробувавши цей рецепт, ви більше не купите магазинну
Скумбрія прямого посолу - неймовірно смачна ароматна закуска, яку з легкістю можна приготувати вдома. Звичайно ж така рибка буде в рази смачніше магазинної.
Спеції для 500-600 г неочищеної свіжомороженої скумбрії:
- Сіль - 1 ст. л. з невеликою гіркою
- Цукор - 0,5 ст. л.
- Вода - 200 мл
- Гвоздика - 2-3 шт.
- Коріандр - 0,5 ч. л.
- Лавровий лист - 1 шт.
- Запашний перець - 3 шт.
- Чорний перець - 6-7 шт.
- Рослинна олія - 1 ст. л.
- Оцет 9% - 1 ч. л.
Скрін: Так буде виглядати готова рибка
Покрокове приготування риби
- У воду додайте гвоздику, коріандр, лавровий лист, запашний перець, чорний перець, сіль і цукор.
- Дайте закипіти і проваріть на невеликому вогні близько 5 хвилин, щоб спеції розкрили свої аромати. Дайте розсолу повністю охолонути до кімнатної температури.
- Скумбрію очистіть від нутрощів, видаліть плавники і відріжте голову. Наріжте на порційні шматочки.
- Викладіть в скляну, пластикову або емальовану ємність. Головне - не в металеву.
- Залийте маринадом. Залиште при кімнатній температурі на 6-7 годин.
- Якщо будете солити в холодильнику, то потрібно тримати довше, близько 8-10 годин.
Готову рибку подавайте з цибулею. Це дуже смачно!
Дивіться нижче на відео, як засолити рибку: