Люди ходили по этой реликвии, а сейчас ее продают за миллионы: как выглядит уникальная плита с 10 заповедями Божьими

Старинную плиту впервые нашли в Израиле в 1913 году и многие годы никто не знал, что на ней действительно написано. А через несколько десятилетий выяснилось, что это старейшая известная гравюра Десяти заповедей. Сейчас этот камень планируют продать на аукционе, и ставки прогнозируют миллионные.

Что известно об этой гравюре и как удалось распознать на ней уникальный текст, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The All that's interesting.

Рассказ о десяти заповедях является одной из самых важных в Библии. Приказы, продиктованные Богом Моисею, включают знаменитые принципы почитания родителей, отказ от кражи и соблюдения суббот.

Каменная таблица, которой около 1500 лет, является прекрасным религиозным и историческим артефактом, а также символом одного из самых "устойчивых кодексов человечества".

История этой старинной реликвии началась в 1913 году. Камень с надписями был найден при раскопках железной дороги вдоль южного побережья Израиля, недалеко от расположения многих ранних синагог, мечетей и церквей.

В течение 30 лет значение этого артефакта игнорировали и не догадывались, что это очень ценная реликвия.

Невероятно, но камень не отправили в музей или в какое-либо религиозное учреждение. Ее использовали как "булыжную мостовую" перед местным домом и в течение десятилетий он лежал лицом кверху, а люди ходили по его выцветшим надписям.

В 1943 году камень был продан ученому, понявшему, что за сокровище к нему попало. Мраморная табличка высотой 2 фута и весом 115 фунтов оказалась 1500-летней самаритянской гравировкой Десяти заповедей, которая, вероятно, когда-то была выставлена в синагоге или частном доме.

1500-летняя плита с 10 заповедями Божьими (фото: sothebys.com)

Текст написан древнееврейским шрифтом и содержит 9 оригинальных заповедей (пропущенное: "Не взывай имени Господа зря"), а также новую директиву поклонения на горе Геризим, святом месте для самаритян.

Неизвестно, где была сделана эта табличка, но ученые подозревают, что оригинальное место гравюры, вероятно, было уничтожено во время римских вторжений между 400 до 600 н.э. или во время крестовых походов 11 века.

На одном из самых известных аукционов Sotheby's 1500-летняя гравюра будет выставлена с 5 по 17 декабря. После нее выставят на продажу в отдел книг и рукописей аукционного дома. В настоящее время эксперты прогнозируют, что стоимость реликвии составит от 1 до 2 миллионов долларов.

"Эта удивительная табличка является не только чрезвычайно важным историческим артефактом, но и ощутимой связью с верованиями, которые помогли сформировать западную цивилизацию. Столкнуться с этой общей частью культурного наследия означает путешествовать через тысячелетия и соединиться в одном из самых древних и самых стойких моральных кодексов человечества", - отметил Ричард Остин, глобальный руководитель отдела книг и рукописей Sotheby's.