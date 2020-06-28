Шкідливі продукти, які ми даємо дітям: виключіть їх з раціону

Самі шкідливі продукти для дітей pixabay.com)

Фахівці назвали продукти, які дуже шкідливі для маленьких дітей

Діти практично з народження вживають продукти, в яких дуже багато цукру. І часто батьки навіть не підозрюють, що така їжа зовсім не годиться для дитячого раціону.

У дітей від таких продуктів знижується чутливість смакових рецепторів, та звичайна їжа стає для них позбавленою смаку. Також деякі продукти можуть бути небезпечні для малюків в силу фізіологічних особливостей. Список таких продуктів надав портал Adme.

Соки в упаковках. У них зручна і яскрава упаковка, яка подобається дітям, але в одній склянці такого соку міститься близько 5-6 ч. л. цукру. Постійне вживання таких соків порушує вуглеводний обмін у малюків. Американська академія педіатрії рекомендує дітям давати шматочки фруктів, а не соки. В крайньому разі – свіжовичавлений сік або смузі.

Манна каша. В такій каші немає нічого, крім вуглеводів. При перероблюванні в манній крупі вбиваються всі вітаміни та мікроелементи й це калорійна і пуста їжа, яку дитині давати не варто. Корисними вважаються: гречана, вівсяна, перлова і пшоняна.

Йогурти. Для того, щоб підібрати йогурт для дитини, потрібно уважно читати етикетки та розбиратися в складі. Натуральні йогурти мають маленький термін дії й стоять в холодильниках, а не на звичайних полицях. Крім того, у них майже немає жирів, цукру і калорій. Йогурти з добавками викликають у дітей ризик розвитку діабету і зайва вага.

Сухі сніданки. Всі розрекламовані сніданки насправді не містять ніяких поживних речовин і вітаміну, однак там є цукор у великій кількості. При виготовленні із зерен кукурудзи, пшениці, вівса видаляються всі оболонки та залишаються тільки вуглеводи. Крім того, насититися таким сніданком буде складно, краще замінити звичайною кашею з фруктами та горіхами.

Глазурований сирок. В його складі багато цукру, а також ароматизаторів і підсилювачів смаку. Вони сильно перебивають смак і оцінити якість сиру просто неможливо. До складу також можуть потрапити консерванти, які шкідливі не тільки дітям, але і дорослим. Замініть такий сирок звичайним сиром з ягодами та фруктами.

Мед. Цей продукт сам по собі дуже корисний, але маленьким дітям, особливо до двох років його давати не рекомендується. У меді можуть бути бактерії, які в силу вікових особливостей маленької дитини можуть призвести до гострого інфекційного захворювання або викликати алергічну реакцію.

Виноград. У винограді міститься велика кількість вітамінів і мінералів, але для маленьких дітей він несе небезпеку. Ці ягоди важкі для травної системи та діти важче його перетравлюють і може навіть з'явитися біль у животі. Крім того, виноградини круглі та слизькі й дитина може вдавитися. До двох років більш корисно давати банани.

Дитячі мультивітаміни. Вітаміни дитина повинна отримувати з їжі, а додатково давати малюкові красивих ведмежат варто тільки за приписом лікаря. У будь-якому випадку проконсультуйтеся з педіатром.

Молочні коктейлі. Батьки часто вибирають такі коктейлі як альтернативу газованим напоям. Однак по шкідливості вони майже однакові, оскільки в молочних коктейлях міститься велика кількість цукру і жирів. Регулярне вживання таких напоїв може призвести до розвитку серцево-судинних захворювань у дітей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який молочний напій найнебезпечніший для дитячого раціону.

А також ми писали про те, що дієтологи назвали найшкідливіший суп для організму людини.

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Автор: Анна Шиканова