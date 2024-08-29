Яркие и шлейфовые. Самые комплиментарные духи 2024 года

Комплиментарные духи 2024

Princess by Kilian

Kilian Paris стремился придать женщинам уникальный изысканный аромат, вдохновляющий их на новые свершения. Princess - это как не спеша пить зеленый чай мокко с щепоткой имбиря. Ноты духов: имбирь, зеленый чай, зефир. Даже в рекламной компании парфюма можно увидеть легкие зефирки, которым окружен стильный флакон.

Un Jardin Sur Le Nil Hermes

Этот аромат лучше всего будет раскрываться летом. Это ледяной конденсат, хорошо освежит вас летом цитрусово-горькими нотами. Основные ноты - грейфрут, манго, морковь, лайм, дерево.

Concrete Comme des Garcons

Это особый аромат унисекса. Некоторые говорят, что он пахнет кока-колой и ванилью. Он прохладный и влажный, будет очень идти на лето.

Tobacco Vanille Tom Ford

Это просто хит в парфюмерии, идеально подойдет на холодное время года. Tom Ford переосмысливает классический табак со сливочным ароматом бобов тонкая, ванили, какао, сухими фруктовыми аккордами и сладким древесным соком – для современного, роскошного и опьяняющего впечатления уверенности и силы.

Cinema YSL

Это супер-женский аромат уверенной в себе леди. Духи миндальные с белыми цветками. Эта красота очень подходит женщинам, вы захотите купаться в нем и наслаждаться им каждый миг.

Аромат универсален, можно носить как зимой, так и весной.