Війна триває: волонтер просить допомогти важкопораненим бійцям ЗСУ

Ілюстративне фото (Колаж РБК-Україна)

Потрібні донори крові та харчі для бійців

Наталія Юсупова, яка є відомим українським волонтером, просить українців не залишатися байдужими і допомогти важкопораненим бійцям, яких привезли в київський госпіталь. Бортом прилетіли одинадцять вояків з ампутованими кінцівками ніг, серед них є бійці, яким 21-23 роки.

Дуже потрібні донори крові. Її треба здати у госпіталі Києва за адресою Госпітальна, 18. Центр збору крові працює з 9 ранку до 12, з понеділка по четвер. Також необхідна їжа для захисників України: соки, води, ковбаса, йогурти, сир, овочі та інше. Про це Юсупова написала на своїй Facebook-сторінці.

"Одяг, футболки, шорти. З ліків дексалгін і кетанов (знеболююче в ампулах). По мірі можливостей, ми передаємо на ірпінський госпіталь і відсилаємо посилки на передову. Ми знаходимося у відділенні травматології, в їдальні і палатах, не на складі", - написала волонтер.

Також Наталія опублікувала номер банківської картки для тих, хто може допомогти грошима.

Карта 4627 0551 5008 4795 Наталія Ветвицька (Юсупова).

Скріншот поста (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Фото: Пораненим бійцям потрібна допомога (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Як раніше ми писали, військові ВСУ завдали потужного удару по позиціях бойовиків на Донбасі і таким чином помстилися за смерть українських медиків.

Ми також писали про те, що українські військовослужбовці знищили снайпера окупантів, який тривалий час турбував наших воїнів і приніс чимало лиха.