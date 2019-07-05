ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Війна триває: волонтер просить допомогти важкопораненим бійцям ЗСУ

STYLERЖиття    05.07.2019 - 21:14
Війна триває: волонтер просить допомогти важкопораненим бійцям ЗСУ
Ілюстративне фото (Колаж РБК-Україна)

Потрібні донори крові та харчі для бійців

Наталія Юсупова, яка є відомим українським волонтером, просить українців не залишатися байдужими і допомогти важкопораненим бійцям, яких привезли в київський госпіталь. Бортом прилетіли одинадцять вояків з ампутованими кінцівками ніг, серед них є бійці, яким 21-23 роки.

Дуже потрібні донори крові. Її треба здати у госпіталі Києва за адресою Госпітальна, 18. Центр збору крові працює з 9 ранку до 12, з понеділка по четвер. Також необхідна їжа для захисників України: соки, води, ковбаса, йогурти, сир, овочі та інше. Про це Юсупова написала на своїй Facebook-сторінці.

"Одяг, футболки, шорти. З ліків дексалгін і кетанов (знеболююче в ампулах). По мірі можливостей, ми передаємо на ірпінський госпіталь і відсилаємо посилки на передову. Ми знаходимося у відділенні травматології, в їдальні і палатах, не на складі", - написала волонтер.

Також Наталія опублікувала номер банківської картки для тих, хто може допомогти грошима.

Карта 4627 0551 5008 4795 Наталія Ветвицька (Юсупова).

 

Війна триває: волонтер просить допомогти важкопораненим бійцям ЗСУВійна триває: волонтер просить допомогти важкопораненим бійцям ЗСУСкріншот поста (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Війна триває: волонтер просить допомогти важкопораненим бійцям ЗСУВійна триває: волонтер просить допомогти важкопораненим бійцям ЗСУВійна триває: волонтер просить допомогти важкопораненим бійцям ЗСУФото: Пораненим бійцям потрібна допомога (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Як раніше ми писали, військові ВСУ завдали потужного удару по позиціях бойовиків на Донбасі і таким чином помстилися за смерть українських медиків.

Ми також писали про те, що українські військовослужбовці знищили снайпера окупантів, який тривалий час турбував наших воїнів і приніс чимало лиха.

Відома волонтерка загинула у ДТП під Черніговом: деталі трагедії Незбагненна втрата: на Донбасі помер відомий волонтер (фото)
Новини України волонтер
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся