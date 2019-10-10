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Скоро виходить заміж: Еріка Герцег розповіла про стосунки з Меладзе

STYLERЖиття    10.10.2019 - 16:29
Скоро виходить заміж: Еріка Герцег розповіла про стосунки з Меладзе
Еріка Герцег розповіла про стосунки з Меладзе (фото: колаж РБК-Україна)

Еріка Герцег натякнула, що скоро вийде заміж

Солістка групи "ВІА Гра" Еріка Герцег, яка вже 6 років є учасницею цього колективу, заявила, що захоплюється талантом продюсера Костянтина Меладзе. Крім того, артистка вважає його практично членом своєї сім'ї. Про це повідомляють "Вести".

Нещодавно в мережі з'явилася інформація про те, що 56-річний Меладзе давно вже закрутив роман з 31-річною співачкою, але приховує ці відносини через свою дружину Віру Брежнєву.

Скоро виходить заміж: Еріка Герцег розповіла про стосунки з Меладзе

Еріка Герцег (фото: instagram.com/erikaherceg)

У свою чергу, Віра Брежнєва різко відповіла з приводу зради свого чоловіка. Вона зізналася, що живе в щасливому шлюбі і закликала шанувальників більше вірити фактам, а не вигадкам.

Герцег зазначила, що Костянтин Меладзе - третій батько після рідного батька і Бога. Артистка також зазначила, що відчуває до продюсера велику повагу і вдячність за те, що допоміг їй знайти улюблену роботу.

Скоро виходить заміж: Еріка Герцег розповіла про стосунки з Меладзе

Еріка Герцег (фото: instagram.com/erikaherceg)

Інші учасниці "ВІА Гри" також дуже тепло відгукувалися про Меладзе. Уляна Синецька розповіла, що він завжди дуже стриманий у прояві емоцій. За її словами, Меладзе дуже добра і інтелігентна людина.

Еріка Герцег не любить виставляти напоказ своє особисте життя, але вона натякнула на те, що незабаром може вийти заміж. Артистка вже два роки щаслива зі своїм чоловіком, але його ім'я вона не називає.

Вона тільки розповіла, що її чоловік бізнесмен і у неї є передчуття, що саме він стане її майбутнім чоловіком.

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Новини України Костянтин МеладзеЕріка Герцег
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