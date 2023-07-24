В метро Киева - важное нововведение для комфорта людей: о чем идет речь (фото)
Киевский метрополитен во время воздушных тревог работает как укрытие для населения, однако в подземки нет необходимого количества мест для сидения. Для этого на станциях метро будут устанавливать модульные скамейки.
Об этом сообщил Красный Крест.
Что известно о нововведениях
Украинскому Красному Кресту и Киевскому метрополитену передали модульные ряды для обустройства укрытий. Их предоставили благотворительный фонд LITUA kartu и Торгово-промышленная палата Латвии.
Конструкция скамейки состоит из двух частей. Они легко и быстро крепятся друг к другу и не нуждаются в применении мелких деталей и дополнительного инструмента.
"На одном сегменте одновременно может сидеть 7-8 человек. Он выдерживает нагрузку около 1 700 кг. Первые такие скамьи в Украине были установлены в Киевском метрополитене и во время воздушной тревоги женщины и дети смогли комфортно на них разместиться", - рассказал представитель фонда LITUA, директор компании DUV Витас Люджус.
Вот так выглядят лавочки, которые будут устанавливать в метро (фото: redcross.org.ua)
Также отмечается, что такие же скамейки отправят для обустройства укрытий в Херсонской области.
"Общество Красного Креста Украины благодарно за оказанную помощь нашим международным друзьям. Сегодня в координации с государственным сектором, мы работаем над обустройством мест компактного размещения и временного пребывания населения, укрытий, пунктов несокрушимости в зимний период и т. п., в частности в Херсонской области, куда собственно и будут отправлены 20 скамеек", - заявил координатор по поддержке оперативной деятельности и реагирования Общества Красного Креста Украины Андрей Познякевич.
Что нужно знать о работе метро во время тревог
Киевский метрополитен работает в режиме укрытия круглосуточно. Во время воздушной тревоги на 46 подземных станциях доступны санузлы, питьевая вода и стулья.
Для того чтобы воспользоваться стульями, нужно подойти к работнику станции, который находится на платформе.
Как пройти на станцию в комендантский час (с 00:00 до 05:00) во время воздушной тревоги:
- при входе в метрополитен нужно иметь документ - удостоверение личности
- проход на станции для укрытия обеспечивают правоохранители, контакт полиции размещен возле входа. Также для вызова дежурного можно воспользоваться звонком у входной двери
В общей сложности метрополитен может приютить до 100 тыс. человек.
Раньше мы делились фото новеньких вагонов, поступивших в киевский метрополитен из Варшавы.
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