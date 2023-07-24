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В метро Киева - важное нововведение для комфорта людей: о чем идет речь (фото)

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Киев, Понедельник 24 июля 2023 16:26
В метро Киева - важное нововведение для комфорта людей: о чем идет речь (фото) В столичном метро во время тревог будут устанавливать скамейки (фото иллюстративное: РБК-Украина / Виталий Носач)
Автор: Василина Копытко

Киевский метрополитен во время воздушных тревог работает как укрытие для населения, однако в подземки нет необходимого количества мест для сидения. Для этого на станциях метро будут устанавливать модульные скамейки.

Об этом сообщил Красный Крест.

Что известно о нововведениях

Украинскому Красному Кресту и Киевскому метрополитену передали модульные ряды для обустройства укрытий. Их предоставили благотворительный фонд LITUA kartu и Торгово-промышленная палата Латвии.

Конструкция скамейки состоит из двух частей. Они легко и быстро крепятся друг к другу и не нуждаются в применении мелких деталей и дополнительного инструмента.

"На одном сегменте одновременно может сидеть 7-8 человек. Он выдерживает нагрузку около 1 700 кг. Первые такие скамьи в Украине были установлены в Киевском метрополитене и во время воздушной тревоги женщины и дети смогли комфортно на них разместиться", - рассказал представитель фонда LITUA, директор компании DUV Витас Люджус.

В метро Киева - важное нововведение для комфорта людей: о чем идет речь (фото)В метро Киева - важное нововведение для комфорта людей: о чем идет речь (фото)Вот так выглядят лавочки, которые будут устанавливать в метро (фото: redcross.org.ua)

Также отмечается, что такие же скамейки отправят для обустройства укрытий в Херсонской области.

"Общество Красного Креста Украины благодарно за оказанную помощь нашим международным друзьям. Сегодня в координации с государственным сектором, мы работаем над обустройством мест компактного размещения и временного пребывания населения, укрытий, пунктов несокрушимости в зимний период и т. п., в частности в Херсонской области, куда собственно и будут отправлены 20 скамеек", - заявил координатор по поддержке оперативной деятельности и реагирования Общества Красного Креста Украины Андрей Познякевич.

Что нужно знать о работе метро во время тревог

Киевский метрополитен работает в режиме укрытия круглосуточно. Во время воздушной тревоги на 46 подземных станциях доступны санузлы, питьевая вода и стулья.

Для того чтобы воспользоваться стульями, нужно подойти к работнику станции, который находится на платформе.

Как пройти на станцию в комендантский час (с 00:00 до 05:00) во время воздушной тревоги:

  • при входе в метрополитен нужно иметь документ - удостоверение личности
  • проход на станции для укрытия обеспечивают правоохранители, контакт полиции размещен возле входа. Также для вызова дежурного можно воспользоваться звонком у входной двери

В общей сложности метрополитен может приютить до 100 тыс. человек.

Раньше мы делились фото новеньких вагонов, поступивших в киевский метрополитен из Варшавы.

Читайте также о секретной ветке метро, о которой знают не все киевляне.

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