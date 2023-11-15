Скоро Черная пятница: 4 причины, которые превращают человека в шопоголика

Любить процесс шопинга - это нормально, так как покупки и обновки доставляют радость и вызывают приятные эмоции. Но плохо, когда страсть к покупкам начинает перерастать из развлечения в патологию. И часто этому способствуют распродажи и акции, такие как Черная пятница.

Что превращает человека в шопоголика, какие основные признаки такой патологии и что можно сделать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Medium.

Кто такие шопоголики

У шопоголизма есть медицинское название - ониомания. Этот термин впервые был предложен немецким психиатром Эмилем Крепелином в конце XIX века. Этим термином называют патологическую потребность человека в постоянных покупках. И такая зависимость часто приводит не только к финансовым проблемам, но и к конфликтам в семье, на работе, психологическому дискомфорту.

Зависимость от покупок - это поведенческая зависимость, которая включает в себя навязчивые покупки как способ почувствовать себя хорошо и избежать негативных чувств, таких как тревога и депрессия. Как и другие поведенческие зависимости, зависимость от покупок может превратиться в озабоченность, которая приведет к проблемам в других сферах жизни.

Почему возникает зависимость от покупок

По словам профессора прикладных наук Рут Энгс из Университета Индианы, у некоторых людей развивается зависимость от покупок, потому что они, по сути, становятся зависимыми от того, как их мозг чувствует себя во время покупок.

Когда они делают покупки, их мозг выделяет эндорфины и дофамин, и со временем эти ощущения вызывают привыкание. Энгс отмечает, что от 10 до 15% населения могут иметь такую зависимость.

В мозгу выделяются химические вещества хорошего настроения, человек чувствует себя хорошо и в будущем он будет стремиться повторить это чувство. Именно это лежит в основе очень многих зависимостей.

Правда в том, что шопоголик часто страдает от эмоциональных проблем, таких как депрессия, тревога, низкая самооценка (желание одобрения других), а иногда имеет зависимость от других психоактивных веществ, таких как интернет-зависимость, алкоголь, азартные игры.

Шопоголик обладает глубоким чувством материализма и полагает, что привязанность, внимание и восхищение можно купить. Своими покупками они пытаются заполнить огромный внутренний пробел.

4 важных фактора:

Стресс и эмоциональное напряжение. Покупки становятся способом справиться со стрессом или негативными эмоциями.

Низкая самооценка. Человек может покупать вещи, чтобы повысить свою самооценку или создать образ успешного человека.

Потребность в новых впечатлениях и адреналине. Покупки вызывают радость и эйфорию.

Влияние общества и рекламы. Они могут формировать убеждение, что обладание материальными благами - это залог успеха и счастья.

Признаки шопоголизма

Существует несколько видов покупательской зависимости:

Шопоголик, который поддерживает имидж большого транжиры, любит дорогие и роскошные вещи

Охотники за выгодными покупками, которые покупают ненужные им вещи, потому что они продаются со скидкой

Компульсивные шопоголики, когда они находятся в эмоциональном стрессе

Коллекционеры, которые не чувствуют себя целостными, если у них нет по одному предмету каждого цвета или каждой части набора

Покупатели, страдающие булимией, попадают в порочный круг покупок и возврата

Вы точно шопоголик, если у вас есть такие симптомы:

1. Вы часто покупаете вещи, которые вам не нужны или которые вы не планируете покупать.

2. Вас легко соблазнить вещами, без которых можно обойтись, например: шестой свечой в шкафу в спальне или новым чехлом для iPod, даже если с вашим все в порядке.

3. Вы особенно уязвимы, если признаетесь, что у вас есть "навязчивая идея", например обувь или сумки новейших дизайнеров. Тот факт, что ваши расходы имеют тенденцию придерживаться одной категории, не делает их более рациональными.

4. Вы чувствуете сильное желание делать покупки. Вы чувствуете необходимость пойти за покупками, даже если вам ничего не нужно. И только после того, как вы сделали покупки, вы снова чувствуете себя хорошо, но ваш разум заставляет вас снова делать покупки, и после этого вы получаете удовлетворение. Это признак сильной зависимости от покупок.

5. Если вы не можете купить то, что хотите, вам кажется, что чего-то не хватает или вы расстроены.

Допустим, вы видите красивое платье, которое, по вашему мнению, должно быть у вас. Невозможность его купить у вас вызывает боль, вы ищите пути для этой покупки. А удовлетворившись, сразу находите новую недоступную цель.

6. У вас в шкафу много неоткрытых продуктов. Мы говорим не о платьях, которые ваша тетя подарила вам в прошлые праздники, а о вещах, которые вы выбрали вручную, не открыли или с этикетками.

7. Вы чувствуете беспокойство в те дни, когда не ходите по магазинам.

Вполне естественно чувствовать, что чего-то не хватает, если вы не выпили утреннего кофе, однако если вы чувствуете беспокойство из-за того, что весь день не проводите покупки по карте, пришло время беспокоиться.

8. Разочарование может вызвать желание делать покупки.

9. Вы чувствуете сожаление или вину после совершения покупки. Многие страдающие шопоголики испытывают ощущение радости, совершая покупки или покупая что-либо. Однако их чувства быстро рассеиваются, и у них остается чувство сожаления, вины и разочарования, потому что они не могут контролировать свои привычки в расходах.

10. Вы пытаетесь скрыть свои покупательские привычки

Если вы прячете сумки с продуктами в шкафу дочери или постоянно оглядываетесь назад, чтобы увидеть, как мимо проходят коллеги, пока вы делаете покупки онлайн в офисе, это признак того, что вы тратите деньги за счет своих родных, близких.

11. Вы тратите больше, чем можете себе позволить.

Ваше покупательское поведение может привести к возникновению долгов. Возможно, ваше покупательское поведение мешает вам экономить или достигать финансовых целей.

Что же делать шопоголикам?

Рут Энгс отмечает, что в первую очередь необходимо решить основные проблемы - найти причину шопоголизма и от нее избавиться. Поскольку это эмоциональная проблема, то противоядием является эмоциональное исцеление.

На это может потребоваться много времени, терпения, внимания и любви, так как в один момент решить проблему не удастся. Нужна социальная связь с другими людьми, здоровые развлечения, позитивное поощрение, а также поведенческая терапия.

Также психологи рекомендуют:

Практиковать осознанность. Обратить внимание на те мысли и чувства, которые приводят к неконтролируемым покупкам.

Развивайте навыки управления стрессом. Это может быть техника расслабления, медитация, физическая активность.

Займитесь финансовым планированием. Создайте свой бюджет и контролируйте свои расходы и доходы. Это позволит не совершать ненужные покупки.

Ищите альтернативные способы удовлетворения. Это могут быть хобби, спорт, общение с друзьями, чтение, искусство, хенд-мейд.