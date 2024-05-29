YouTube запустил новый раздел, который ждали все: о чем речь

Что известно о приложении

Playables - это бесплатные игры, в которые можно играть на веб-сайте YouTube или в самом приложении на iPhone и iPad.

YouTube фокусируется на "легких, развлекательных играх", поэтому многие из вариантов - это те игры, в которые можно играть в течение короткого периода времени.

Playables был доступен небольшому количеству пользователей, поскольку YouTube тестировал эту функцию, но на сегодняшний день в приложении присутствуют более 75 игр, включая Angry Birds Showdown и Cut the Rope.

Додаток Playables (фото: MacRumors)

Функции Playables

Найти Playables можно будет во вкладке "Навигатор" и на главной странице YouTube в браузерной версии сервиса или в мобильном приложении для устройств на базе iOS и Android.

Пользователям Playables доступна возможность сохранения прогресса, а также отслеживания своего лучшего счета. Кроме того, геймеры могут поделиться понравившимися развлечениями с друзьями (меню с тремя точками).

Команда YouTube также призывает пользователей делиться своими идеями по улучшению Playables. Кнопка "Отправить отзыв" скрывается на экране с игрой за меню с тремя точками.

Где и когда станет доступно приложение

YouTube также объявил, что "эксперимент Playables" станет доступен большему количеству пользователей в США, Великобритании, Канаде и Австралии. В ближайшие месяцы игры будут доступны многим пользователям во многих странах мира.