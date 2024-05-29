YouTube запустив новий розділ, на який чекали всі: про що мова

Що відомо про додаток

Playables - це безкоштовні ігри, в які можна грати на веб-сайті YouTube або в самому додатку на iPhone і iPad.

YouTube фокусується на "легких, розважальних іграх", тому багато варіантів - це ті ігри, в які можна грати протягом короткого періоду часу.

Playables був доступний невеликій кількості користувачів, оскільки YouTube тестував цю функцію, але на сьогоднішній день у додатку присутні більше 75 ігор, включаючи Angry Birds Showdown та Cut the Rope.

Додаток Playables (фото: MacRumors)

Функції Playables

Знайти Playables можна буде у вкладці "Навігатор" та на головній сторінці YouTube у браузерній версії сервісу або в мобільному додатку для пристроїв на базі iOS та Android.

Користувачам Playables є можливість збереження прогресу, а також відстеження свого кращого рахунку. Крім того, геймери можуть поділитися розвагами, що сподобалися, з друзями (меню з трьома точками).

Команда YouTube також закликає користувачів ділитися своїми ідеями щодо покращення Playables. Кнопка "Надіслати відгук" ховається на екрані з грою за меню з трьома точками.

Де і коли стане доступний додаток

YouTube також оголосив, що "експеримент Playables" стане доступним більшій кількості користувачів у США, Великій Британії, Канаді та Австралії. Найближчими місяцями ігри будуть доступні багатьом користувачам у багатьох країнах світу.