Как найти музыку из фильма или видео на YouTube: 5 проверенных способов

Хорошая музыка в фильме или видео на YouTube может стать настоящей находкой для меломанов, но часто ее идентификация оказывается непростой задачей. Однако сегодня есть множество способов отыскать треки из ваших любимых кинолент или роликов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт с информацией и советами по технологиям Lifewire .

Проверьте описание YouTube

Это может показаться очевидным, но многие люди забывают проверить описание видео на YouTube на предмет названия музыки в видео.

Перейдите к видео на YouTube с музыкой, которую хотите идентифицировать.

Выберите "Показать больше" внизу описания, чтобы увидеть полное описание.

Найдите музыку по строке, которая идентифицирует песню в видео.

Проверьте комментарии на YouTube

Даже если в области описания мало информации, вы можете найти ее в разделе комментариев. Другие люди могли спрашивать название песни. Зачастую ответит создатель видео или другой зритель.

Используйте поисковые системы по текстам

Если вы не можете идентифицировать песни в видеороликах YouTube по описанию или комментариям, то можете сделать поиск по тексту в Google.

Если Google не может идентифицировать для вас песню, другие поисковые системы помогут вам идентифицировать песню по тексту.

Lyrics.com: содержит песни, исполнителей и альбомы с текстами песен.

Скриншот

LyricsWorld.com: возвращает результаты поиска видео и других веб-сайтов, которые идентифицируют песню на основе введенного вами текста.

Скриншот

Find Music By Lyrics: дает результаты, аналогичные Lyrics World, которые больше похожи на встроенные результаты поиска Google, основанные на текстах песен.

Скриншот

Audiotag.info: Увлекательная технология позволяет вставить ссылку на YouTube, и "робот, распознающий музыку", идентифицирует песню.

Скриншот

Используйте надстройку браузера Music Identifier AHA

Если вы часто пытаетесь идентифицировать песни в видеороликах YouTube, вы можете рассмотреть возможность установки надстройки для браузера.

AHA Music - лучшее дополнение Chrome для распознавания музыки в видео на YouTube. Установите надстройку, и в следующий раз, когда вы будете смотреть видео, выберите небольшой значок поиска AHA и запустите надстройку.

AHA Music Identifier проанализирует видео и покажет вам название песни, исполнителя и дату выпуска.

Скриншот

Используйте приложения для идентификации песен

Если все остальное не помогло, один из лучших способов идентифицировать музыку в видеороликах YouTube - использовать мобильные приложения или веб-сайты, которые идентифицируют неизвестные песни.

Shazam: одно из самых известных приложений для распознавания музыки. Поместите телефон рядом с компьютером во время воспроизведения видео на YouTube. Приложение Shazam покажет вам название песни, исполнителя и текст.

Скриншот

Music Recognition: это приложение не только распознает песню, воспроизводимую на YouTube, но и анимирует ее в такт музыке.

Скриншот

Mu6 Identify: это простое приложение также анимируется под музыку, идентифицируя песню на YouTube и показывая ее название и имя исполнителя.

Скриншот