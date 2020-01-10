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Померла зірка легендарного серіалу від Netflix

STYLERПерсони    10.01.2020 - 10:52
Померла зірка легендарного серіалу від Netflix
Швидка допомога (ілюстративне фото: GettyImages)

Актор Гаррі Хейнс помер на 28-му році життя

Голлівудський актор і зірка серіалу "Американська історія жахів" Гаррі Хейнс помер у віці 27 років. Місцеві ЗМІ повідомляють, що актор боровся з психічними розладами та наркотичною залежністю. Про це його мати, актриса Джейн Бедлер повідомила в Instagram.

"7 січня мій прекрасний син помер. Йому було 27 років, і весь світ був біля його ніг. До нещастя, він боровся з психічним розладом і залежністю. Занадто швидко спалахнула яскрава іскра... я буду сумувати за тобою, Гаррі, кожен день свого життя ", — написала Бедлер.

Вона не розкрила точну причину смерті сина. Також поки не опубліковані дані про дату і місце прощання з актором.

Гаррі Хейнс (фото: instagram.com/janebadlerworld)

Гаррі Хэйнс знявся в серіалах "Американська історія жахів", "ОА" і "Підлий Піт". Він народився в Австралії, переїхав до Великобританії, почавши кар'єру моделі, а потім перебрався в Лос-Анджелес, США. Також Гаррі був відносно відомим музикантом під псевдонімом ANTIBOY. Його мати, 66-річна Джейн Бедлер зіграла в серіалах "Загублений світ", "Сусіди", "Фелкон Хрест" і V.

Нагадаємо, що раніше помер всесвітньо відомий музикант. Вплив його групи порівнюють з The Beatles. Причини смерті артиста не уточнюються, але відомо, що він не хворів, а його смерть настала з природних причин.

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