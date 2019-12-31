Помер всесвітньо відомий музикант: вплив його групи порівнюють з The Beatles

Ніл Іннес з групи "Монті Пайтон" помер (фото: pxhere.com)

Відомий британський композитор Ніл Іннес писав музику для культової комік-групи "Монті Пайтон"

Ніл Іннес, всесвітньо відомий британський музикант, композитор і пародист, помер у Британії у віці 75 років. Найбільшу славу Іннесу принесла участь у комік-групі "Монті Пайтон", для якої він писав музику, а також знімався в пародійних фільмах колективу.

Про це повідомляє британський таблоїд The Sun з посиланням на агента артиста.

Причини смерті артиста не уточнюються, але відомо, що він не хворів, а його смерть настала з природних причин. Іннес пішов "безболісно і з природних причин".

Завдяки своєму новаторському, абсурдистському гумору учасники "Монті Пайтон" знаходяться в числі найвпливовіших коміків усіх часів. А вплив, наданий колективом на жанр комедії, прирівнюють до впливу, який справила группа The Beatles на музику.

Ніл Іннес (фото: wikipedia.org)

Джеймс Ніл Іннес народився 9 грудня 1944 року в графстві Ессекс, але все дитинство провів у Німеччині. З середини 1960-х Іннес був вокалістом, гітаристом і піаністом в групі The Bonzo Dog Doo-Dah Band. Пізніше музикант був учасником груп The World і GRIMMS.

Також він створив свій музичний колектив The Rutles. Ця група була придумана, як пародія на The Beatles.

До "Монті Пайтон" музикант приєднався в 1970-х. Він з'являвся в культових фільмах комік-групи "Монті Пайтон і священний Грааль", "Житіє Брайана по Монті Пайтон", "Монті Пайтон в Голлівуді", а також брав участь в серіалі "Монті Пайтон: Літаючий цирк".