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Автор книг і наукових праць: в Одесі помер видатний український вчений

STYLERЖиття    08.01.2020 - 22:09
Автор книг і наукових праць: в Одесі помер видатний український вчений
Помер український учений (фото: pixabay.com)

В Одесі помер відомий український вчений Ювеналій Зайцев

Сьогодні, 8 січня, в Одесі у віці 95 років помер видатний український вчений-гідробіолог Ювеналій Зайцев. Про це повідомляє Інститут морської біології НАН України, який Зайцев раніше очолював протягом 17 років.

Ювеналій Зайцев народився 18 квітня 1924 року в селі Миколаївка-Новоросійська Одеської області. У 1949 році він закінчив Одеський національний університет ім. Мечникова, де навчався на факультеті біології.

Зайцев провів великі дослідження в Чорному, Азовському, Каспійському, Балтійському, Середземному, Карибському морях, в Мексиканській затоці, а також в Атлантичному і Тихому океанах.

Автор книг і наукових праць: в Одесі помер видатний український вчений

Ювеналій Зайцев (фото: wikipedia.org)

За свою тривалу життя вчений встиг написати 350 наукових публікацій, в тому числі 18 монографій.

Зайцев відомий тим, що започаткував новий напрям у біології. Він довів існування морського нейстонного комплексу організмів і показав важливе значення його в житті водойм і в кругообігу речовин в природі.

Український учений все життя популяризував науку і написав безліч книг, включаючи "Введення в екологію Чорного моря", "За склом підводної маски" та інші.

В 2019 році в Інституті морської біології урочисто відзначили 95-й ювілей Зайцева і присвятили цьому заходу велику наукову конференцію.

Колеги вченого кажуть, що Зайцев до останніх днів свого життя займався науковою діяльністю, незважаючи на хворобу. Кажуть, що його здоров'я сильно погіршилося після пожежі в його рідному інституті. У НП загинув його учень і наступник на посаді директора Інститут морської біології Борис Александров. У цій трагедії також загинула секретар Галина Іванович.

Нагадаємо, що нещодавно помер всесвітньо відомий музикант Ніл Іннес, вплив гурту якого порівнюють з популярними The Beatles. Він також писав музику для культової комік-групи "Монті Пайтон".

Раніше повідомлялося про те, що раптово помер актор з "Гри престолів", який зіграв кілька ролей.

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