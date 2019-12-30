Смерть актора серіалу "Гра престолів": з'ясувалася моторошна правда

Актора культового серіалу помилково поховали
Актор із серіалу "Гра престолів" Ендрю Данбар помер у Белфасті в переддень Різдва у власному будинку. Така інформація з'явилася на ресурсі Belfast Live. Однак з'ясувалося, що журналісти видання допустили жахливу помилку.
Ендрю Данбар – 30-річний відомий актор, який зіграв у культовому серіалі "Гра престолів" одного з Старків, а також дублював персонаж Теона Гренжоя. Крім зайнятості в серіалі протягом декількох років, він знявся в інших відомих фільмах і працював діджеєм.
Ендрю Данбар в серіалі "Гра перстолов" (Фото: belfastlive.co.uk / Helen Sloan, Principle Stills Photographer for Game of Thrones)
На повідомлення про його смерть відреагували і інші зірки популярного серіалу. Але з'ясувалося, що сталася помилка, і молодий талановитий актор живий. Він повідомив про це на своїй сторінці в Instagram і висловив обурення тим, що йому довелося пояснюватися з рідними та друзями.
"Я в порядку. Так, це дивно, що я повинен опублікувати це, але сьогодні я отримую багато повідомлень про смерть. Ясно, що це неправда, але через ледачу журналістки моя фотографія була пов'язана з смертю людини, яка розділяє моє ім'я. Я просто хотів прояснити ситуацію та висловити співчуття його родині та друзям", - написав Ендрю Данбар.
i'm fine. Yes, it's weird that I have to this post but i've been getting lots of messages today about me being dead. Clearly this is not true, but because of some lazy journalism my photo has been associated with the passing of a man who shares my name. I just wanted to clear up any confusion and give my condolences to his family and friends.