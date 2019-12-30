Смерть актора серіалу "Гра престолів": з'ясувалася моторошна правда

Серіал "Гра престолів" (Колаж РБК-Україна)

Актора культового серіалу помилково поховали

Актор із серіалу "Гра престолів" Ендрю Данбар помер у Белфасті в переддень Різдва у власному будинку. Така інформація з'явилася на ресурсі Belfast Live. Однак з'ясувалося, що журналісти видання допустили жахливу помилку.

Ендрю Данбар – 30-річний відомий актор, який зіграв у культовому серіалі "Гра престолів" одного з Старків, а також дублював персонаж Теона Гренжоя. Крім зайнятості в серіалі протягом декількох років, він знявся в інших відомих фільмах і працював діджеєм.

Ендрю Данбар в серіалі "Гра перстолов" (Фото: belfastlive.co.uk / Helen Sloan, Principle Stills Photographer for Game of Thrones)

На повідомлення про його смерть відреагували і інші зірки популярного серіалу. Але з'ясувалося, що сталася помилка, і молодий талановитий актор живий. Він повідомив про це на своїй сторінці в Instagram і висловив обурення тим, що йому довелося пояснюватися з рідними та друзями.

"Я в порядку. Так, це дивно, що я повинен опублікувати це, але сьогодні я отримую багато повідомлень про смерть. Ясно, що це неправда, але через ледачу журналістки моя фотографія була пов'язана з смертю людини, яка розділяє моє ім'я. Я просто хотів прояснити ситуацію та висловити співчуття його родині та друзям", - написав Ендрю Данбар.