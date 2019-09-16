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У Зеленського відмовились від переїзду Офісу президента

Новини » Політика    16.09.2019 - 11:48
У Зеленського відмовились від переїзду Офісу президента
Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна)

Реформа Офісу президента ще не завершена

Команда Володимира Зеленського відмовилась від переїзду Офісу президента. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Богдан в інтерв'ю BBC.

Також, за словами глави ОП, реформа Офісу президента ще не завершена.

"Вона ще не завершена (реформа, - ред.). Стосовно перейменування в Офіс - це правильна європейська традиція, яку ми підтримуємо, адже адміністрація - це совкова назва, яка передбачає центр управління. А в розвинених європейських країнах є Офіс президента", - сказав він.

На питання про те, чи команда президента відмовилася від ідеї переїзду, Богдан відповів, що "поки що відмовилася".

"Ми розуміли, що саме переїзд нашими опонентами буде негативно висвітлюватися через трату бюджетних коштів. У нас була дуже хороша схема, і ми її зараз будемо реалізовувати - як знайти ці кошти, не витрачаючи гроші державного бюджету. Ми хочемо повернути державі те, що було корупційним шляхом виведено з-під державного контролю", - сказав він.

Богдан заявив, що цим коштом вони планували переїзд.

"Поки що ми не змогли цього зробити, тому що є дуже багато питань у сфері безпеки та зв'язку. І з цієї точки зору будь-який переїзд, в Український дім чи в інші місця, які ми розглядали, він пов'язаний з великою частиною роботи", - додав він.

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