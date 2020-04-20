ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Скільки заробив Зеленський на карантині: названа зарплата президента

STYLERПерсони    20.04.2020 - 13:17
Скільки заробив Зеленський на карантині: названа зарплата президента
Названа зарплата Зеленського за березень (фото: РБК-Україна)

У мережі розповіли, скільки заробив на посаді президента за березень Володимир Зеленський

Володимир Зеленський заробив за перший місяць карантину 28 тисяч гривень. Така сума зарплати за березень 2020 року. Зазначимо, що за лютий зарплата глави держави була така ж.

На руки "чистими" Володимир Зеленський отримав 22 540 гривень, оскільки з нарахованої суми було віднято 5 460 гривень податків і зборів. Відзначається, що зарплата президента - це тільки посадовий оклад. Премії та надбавки гарант не отримує, адже вони не передбачені. Про це повідомили "Українські новини", посилаючись на відповідь Державного управління справами.

До речі, новоспечений генеральний прокурор Ірина Венедиктова отримала свою першу зарплату. За 11 робочих днів оклад склала 73 033 гривні з урахуванням надбавок, доплат та премії. Скільки вона отримала після всіх відрахувань – невідомо. Варто відзначити, що оклад генпрокурора становить 93648 гривень.

Відзначимо, що попередній президент України Петро Порошенко отримував також 28 тисяч гривень на місяць. До речі, в Україні є велика кількість держслужбовців, які отримують набагато більші суми. Так, у суддів або слідчих в п'ять або десять разів вищий рівень заробітної плати, ніж у президента, а на окремих державних підприємствах і в 100 разів.

На своєму посту Порошенко раніше заявляв, що необхідно врегулювати питання з зарплатами держслужбовців, прибрати будь-які спеціалізовані закони, які роблять вибіркові підвищення зарплат, і збільшувати виплати всім держслужбовцям за загальними принципами.

Як ми раніше писали, Зеленський анонсував скорочення зарплат держслужбовцям: не більше 47 тисяч.

Великі проблеми: Усик відверто висловився про президентство Зеленського Зеленський набрав вагу: як змінилася зовнішність президента (фото)
Новини України Володимир Зеленський
Lite
On Top