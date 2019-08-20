Скільки виплатять захисникам до Дня Незалежності: названа сума

Президент України Володимир Зеленський анонсував для військовослужбовців премії до Дня Незалежності. Він запропонував витратити на премії ті кошти, які щорічно використовуються для організації параду. У вівторок, 20 серпня, міністр оборони Степан Полторак підписав наказ про виплату премій військовослужбовцям Збройних Сил України до Дня Незалежності. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що буде дві категорії премій. Військовослужбовці, в тому числі і строкової служби та курсанти отримають до Дня Незалежності 1 тисячу гривень. Військовослужбовці, які в 2019 році залучалися до виконання бойових завдань у складі підрозділів Об'єднаних сил, і ті, які зараз захищають територіальну цілісність держави на Сході – отримають по 2 тисячі гривень.

Скріншот поста (facebook.com/generalpoltorak)

Користувачі в коментарях під постом міністра розділилися на два табори. Одні підтримали ініціативу і вважають, що хоч премія і невелика, але її можна використати для поїздки з родиною на природу в День Незалежності.

Інші користувачі вважають, що така маленька премія – сором і ганьба, особливо для тих, хто ціною свого життя захищав територіальну цілісність України на Сході.

Скріншот коментарів (facebook.com/generalpoltorak)

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