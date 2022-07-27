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В Україні не встигають підготувати всі школи до 1 вересня: що чекає учнів

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Середа 27 липня 2022 14:30
В Україні не встигають підготувати всі школи до 1 вересня: що чекає учнів Фото: деяких українських школярів чекає онлайн-навчання (unsplash.com)
Автор: Людмила Жукова

До 1 вересня не всі школярі повернуться за парти. Деяких з них чекає онлайн-навчання. Це стосується тих дітей, які проживають в зонах особливої небезпеки. Підготувати до навчального року ці заклади неможливо.

Таку інформацію українцям повідомила народний депутат від "Слуги народу", голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради України Юлія Грішина.

Всі школи не встигають підготувати

Чиновниця розповіла, що в цей час у всіх областях закінчується аудит шкіл, садочків, університетів на наявність безпечних умов навчання. Але 100% шкіл до 1 вересня підготувати не встигнуть.

Паралельно йде активна підготовка укриттів і сховищ, приведення їх в належні умови.

"Працювати офлайн зможуть тільки ті навчальні заклади, які відповідають вимогам безпеки. Перевіряти кожну установу буде спеціальна комісія, до якої увійдуть представники ДСНС, органів МВС, місцевої влади", – сказала Гришина.

Що чекає школярів у небезпечних областях

"Звичайно, до 1 вересня ми не встигнемо підготувати всі 100% навчальних закладів. Але поступово ситуація з укриттями буде поліпшуватися – і ті установи, де будуть з'являтися належні умови безпеки, зможуть почати очний освітній процес", - додала вона.

За словами Грішиної, в цю хвилину недоречно порівнювати ситуацію з безпекою в Харкові та, наприклад, Ужгороді. В областях з підвищеною небезпекою буде виключно дистанційне навчання.

Рішення про офлайн навчання прийматимуть окремо в кожному регіоні. Батьки в праві вибирати для своєї дитини різні способи навчання.

"І навіть якщо в місті відносно безпечно, але батьки не хочуть віддавати дитину на очне навчання, вона зможе вчитися дистанційно", – резюмувала нардеп.

Нагадаємо, що перед цим глава МОН України Сергій Шкарлет пояснив, яким буде навчання з 1 вересня, і чого чекати школярам і студентам.

А також у Міносвіти повідомляли, що в школах з 1 вересня з'явиться важливе нововведення.

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