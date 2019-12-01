У скільки обійдеться стіл на Новий рік 2020: експерти приголомшили прогнозом

Новий рік-2020 українцям обійдеться дорожче, ніж святкування 2019-го року. Порівняно з минулим святкуванням, вартість столу до Нового року-2020 зросте на 7%. В українській валюті ціна свята для компанії з восьми чоловік (з алкоголем і без надмірностей) буде дорівнює 3,5 тисячам гривень. Про це розповів експерт Олексій Дорошенко.

Керівник громадської організації "Національна рада економічного розвитку" Олексій Дорошенко вважає, що, якщо на святкування Нового року-2020 плануються делікатеси, доведеться викласти понад 4 тисяч гривень. Вартість же близько 3,5 тисяч гривень актуальна для тих, хто планує готувати традиційні новорічні страви, включаючи салати, м'ясні і рибні продукти, овочі, фрукти, кондитерські вироби, напої.

Новорічний вечеря (ілюстративне фото: pixabay.com)

"Якщо ви святкуєте, маючи зарплату в 4-6 тис. грн, на місяць, то для вас він (Новиовічний стіл - ред.) подорожчає. Тому що це будуть найдорожчі продукти, і в цій категорії ми бачили дуже серйозні коливання цін, наприклад, на овочі, хліб. А якщо, навпаки, стіл у вас дорогий, і кількість вітчизняних продуктів на ньому складає близько 20%, то він з високою часткою ймовірності буде дешевше, ніж в минулому році", - зазначає експерт Олексій Дорошенко.

Ціни на продукти у грудні

Ціни в Україні у грудні 2019 піднімуться на ряд продуктів і товарів на рівні прогнозованої інфляції. Олексій Дорошенко розповів, що споживча інфляція за 2 останніх місяці прогнозується на рівні 1,5-1,8%.

"Можливі коливання цін на овочі борщового набору. Слід очікувати подальшого подорожчання курячих яєць. Деякі крупи і хліб будуть лідерами, але в межах 2-3% за листопад-грудень", - зазначив фахівець.

За його словами, більшість продуктів в останні два місяці року стануть трохи дорожче, але ціни не випередять споживчу інфляцію.

Характерне в цю пору року сильне подорожчання торкнеться свіжих овочів і фруктів - через закінчення сезону в Україні.