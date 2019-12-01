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У грудні українці відпочиватимуть 10 днів

Новини » Суспільство     01.12.2019 - 09:20
У грудні українці відпочиватимуть 10 днів
Фото: ялинка на Софійській площі (РБК-Україна)

Наприкінці місяця буде два додаткових вихідних, але їх доведеться відпрацювати в суботи

У грудні 2019 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде 10 вихідних днів і 21 робочий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові і неробочі дні.

Згідно з законом, вихідним днем буде Різдво Христове - середа, 25 грудня.

Крім того, згідно з розпорядженням Кабміну, вихідним буде понеділок і вівторок, 30 і 31 грудня. Однак їх необхідно буде відпрацювати в суботи, 21 і 28 грудня.

Таким чином, вихідними будуть чотири дні поспіль - з 29 грудня 2019 року до 1 січня 2020 року.

У грудні українці відпочиватимуть 10 днів

Календар на грудень (РБК-Україна)

Нагадаємо, що на початку 2020 року також буде чотири вихідних дні поспіль - з 4 по 7 січня, оскільки Кабмін переніс робочий день з понеділка, 6 січня, на суботу, 11 січня.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів рекомендував для раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов праці перенести три робочих дні у 2019 році: з вівторка 30 квітня на суботу 11 травня; з понеділка 30 грудня на суботу 21 грудня; з вівторка, 31 грудня на суботу 28 грудня.

Відзначимо, за даними опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС), в трійку улюблених свят українців стабільно входять Різдво, Великдень і Новий рік.

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