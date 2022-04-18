Як отримати лікарняний під час війни: пояснення МОЗ

Міністерство охорони здоров'я розповіло про оформлення лікарняного листа під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ.

Зокрема, щоб отримати лікарняний в умовах воєнного стану потрібно:

звернутися за медичною допомогою до лікуючого лікаря. У разі наявності об’єктивних підстав він сформує відповідний медичний висновок в електронній системі охорони здоров’я;

оформлений лікарем медичний висновок направляється до електронного реєстру листків непрацездатності;

якщо ви не застраховані, листки непрацездатності в електронному реєстрі не формуються. А документом, який підтверджує факт тимчасової непрацездатності, є медичний висновок, сформований лікарем.

Також, якщо немає технічної можливості сформувати електронний лікарняний, то лікар може відкрити вам лікарняний у паперовій формі.

Окрім того, якщо ви змушені були переїхати в інше місце, то можете звернутися до будь-якого лікаря й отримати допомогу та за потреби оформити лікарняний лист.