Меган Маркл відправила шанувальниці зворушливий лист: зміст

Герцогиня Сассекська подякувала дівчину за підтримку
Прихильниця Меган Маркл одного разу написала герцогині лист зі словами підтримки після виходу документального фільму в якому Меган скаржиться на важке життя.
Бекка Андерсон перейнялася історією герцогині і вирішила надати їй підтримку. Через якийсь час фанатка отримала зворотній лист, в якому повідомлялося, що Меган Маркл дякує її.
Меган Маркл (фото: stylecaster.com)
Лист було підписано представником прес-служби королівської сім'ї - Клаудією Спенс.
"Герцогиня Сассекська попросила мене подякувати вам за чуйний лист. Це було дуже мило з вашого боку написати його. Її Королівська високість дуже цінує ваші слова підтримки і попросила мене відправити вам подяку і побажання всього найкращого", - зазначалося в повідомленні.
Нагадаємо, що Меган Маркл приховала від громадськості важливий момент.