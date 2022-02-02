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Рецепт смачної крем-пасти з авокадо за 5 хвилин: ідеальна закуска

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Середа 02 лютого 2022 09:14
Рецепт смачної крем-пасти з авокадо за 5 хвилин: ідеальна закуска Рецепт крем-пасти з авокадо (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

Приготувати вдома смачну і ніжну закуску з авокадо не складе для вас труднощів. Таке блюдо порадує всіх.

Рецептом в Instagram поділився кулінар Євген Пономар.

Вам знадобляться такі продукти

  • Авокадо 1 шт
  • Лимон або лайм
  • В'ялені томати 3 шт
  • Червона цибуля 1/2 шт
  • Вершковий сир 2 ст. л
  • Чорний перець

Покроковий рецепт приготування

Візьміть один стиглий авокадо і розімніть його виделкою. Збризніть його соком лимона, щоб він не потемнів. Три в'ялених томати середнього розміру наріжте дрібно і додайте до авокадо.

Також додайте туди подрібнений червоний лук і дві столові ложки вершкового сиру (краще брати Філадельфію). Добре перемішайте і додайте чорний перець.

Подавайте на грінках. Смачного!

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