Рецепт смачної крем-пасти з авокадо за 5 хвилин: ідеальна закуска
Рецепт крем-пасти з авокадо (колаж РБК-Україна)
Приготувати вдома смачну і ніжну закуску з авокадо не складе для вас труднощів. Таке блюдо порадує всіх.
Рецептом в Instagram поділився кулінар Євген Пономар.
Вам знадобляться такі продукти
- Авокадо 1 шт
- Лимон або лайм
- В'ялені томати 3 шт
- Червона цибуля 1/2 шт
- Вершковий сир 2 ст. л
- Чорний перець
Покроковий рецепт приготування
Візьміть один стиглий авокадо і розімніть його виделкою. Збризніть його соком лимона, щоб він не потемнів. Три в'ялених томати середнього розміру наріжте дрібно і додайте до авокадо.
Також додайте туди подрібнений червоний лук і дві столові ложки вершкового сиру (краще брати Філадельфію). Добре перемішайте і додайте чорний перець.
Подавайте на грінках. Смачного!
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