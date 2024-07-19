5 самых больших и красивых озер Украины: куда стоит поехать всей семьей

Украина богата природными водоемами, и среди них особое место занимают озера. Они не только являются источником пресной воды, но и служат местом отдыха, рыбалки и приютом для многих видов флоры и фауны.

Ялпуг

Самое природное озеро Украины - Ялпуг. Расположен в южной части страны, в Одесской области. Его площадь составляет около 149 квадратных километров, а максимальная глубина достигает 6 метров.

Это озеро является важным источником пресной воды для окрестных населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий. Также водоем богат рыбой, что привлекает рыбаков со всей страны.

Кроме этого, Ялпуг является важным орнитологическим объектом, поскольку является домом многих видов птиц. Вокруг озера расположены живописные ландшафты, создающие прекрасные условия для отдыха на природе.

Озеро Ялпуг (фото: Википедия)

Свитязь

Свитязь - глубочайшее озеро Украины, расположенное в Волынской области. Площадь водоема составляет 112 квадратных километров, а в некоторых частях озера глубина может достигать 58 метров, что в четыре раза глубже Азовского моря.

Также Свитязь входит в семь природных чудес Украины. Еще озеро славится кристально прозрачной водой, где дно видно даже на глубине десятиметровой. Вода Свитязя богата глицерином и серебром, что очень хорошо влияет на состояние кожи и здоровья.

Озеро Свитязь (фото: Википедия)

Лемурийское озеро

Те же известные целебные озера в Херсонской области, недалеко от села Григоревка. Его уникальность заключается в насыщенном розовом цвете воды, что обусловлено высоким содержанием соли.

Это свойство наделяет воду целебными свойствами и уничтожает вредные микробы. Грязь у берегов улучшает работу суставов и укрепляет организм. Кроме того, красота озера создает идеальные условия для фотосессий и отдыха на природе.

Лемурийское озеро (фото: Википедия)

Голубое озеро

Озеро расположено в Черниговской области неподалеку от села Олешня является одним из самых чистых и красивых озер Украины. Озера образовались на месте карьеров по добыче кварцевого песка, из которого производят стекло и окна.

Дно имеет белый цвет, из-за чего вода кажется голубой, отсюда и произошло название озера. Площадь водоема составляет около 120 квадратных километров. Также рядом с Голубым озером расположены еще два озера, которые соединяет река, однако плоскостью они меньше.

Голубое озеро (фото: Википедия)

Белое озеро

Озеро так называется из-за своей кристально-белой воды. Глубокое место озера достигает более 10 метров. Также, вода в озере богата глицерином, мягкая даже на ощупь. Это озеро относят к лечебным озерам Украины, а также называют "озером молодости", из-за воды, которая придает коже шелковистость и мягкость.

Местные жители рассказывают, что воду из озера специально набирали для лечения первой леди Речи Посполитой. Также возле водоема можно арендовать водные виды транспорта.

Белое озеро (фото: Википедия)