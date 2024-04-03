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Приватизация земли в 2024 году: кто из украинцев рискует потерять свою "собственность"

Среда 03 апреля 2024 08:03
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Приватизация земли в 2024 году: кто из украинцев рискует потерять свою "собственность" Что нужно знать о приватизации земли в 2024 году (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Из-за действия военного положения в Украине приватизация земли приостановлена, но не для всех. В некоторых случаях ее все-таки можно оформить на себя.

О том, что нужно знать о приватизации земли, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвоката Марьяна Сащука в Instagram.

Приватизация земли в 2024 году

"Приватизация земли все еще приостановлена. Ее можно приватизировать, только если на ней уже стоит ваша недвижимость и она должным образом оформлена. Если у вас есть Сертификат на пай, а вы до сих пор его не приватизировали, то это нужно сделать до конца 2024 года, потому что уже со следующего года невостребованные паи будут считаться как такими, которые не имеют хозяина и их возвратят громадам", - говорит адвокат.

Если у вас есть государственный акт на землю, но нет кадастрового номера - то обязательно сделайте его, потому что без него ваш земельный участок считается незарегистрированным.

"А это значит, что для государства его не существует. Если у вас есть и государственный акт на землю и кадастровый номер на нее, но при этом право собственности не внесено в государственный реестр прав на недвижимое имущество - обязательно зарегистрируйте его в этом реестре", - говорит Сащук.

Также юрист отмечает, что пока ваше право собственности не будет зарегистрировано в соответствии с действующим законодательством, вы не сможете ни продать, ни подарить, ни каким-либо другим образом отчуждать эту землю.

Добавим также, что ранее депутаты уже поднимали вопрос о том, чтобы продлить возможность приватизировать землю в 2025 году и дальше за предоставленными Сертификатами, но пока изменений в законодательстве нет и неизвестно будут ли.

Читайте также о том, действительно ли заберут земельные паи, если их не приватизировать.

Раньше мы писали о том, что делать, если сосед захватил часть вашего участка.

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