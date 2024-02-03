Что делать, если сосед захватил ваш земельный участок: объяснение адвоката

Бывает, что соседи спорят из-за земельного участка, особенно если он расположен на грани хозяйств. Если землю самовольно захватывают, то есть два варианта решения этого вопроса.

Что делать в таком случаи, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвоката Марьянна Сащука в Instagram.

Что делать, если сосед захватил участок

"Если ваш сосед совершает действия, ограничивающие или нарушающие ваше право собственности на участок, у вас есть два способа решить этот вопрос - досудебный и судебный", - говорит юрист.

В первом случае нужно обращаться с жалобой в местный совет, предоставить документы, подтверждающие ваше право собственности на землю и ее размеры и границы, а также доказательства нарушения соседа.

"Это могут быть фото и видеоматериалы, которые вы сделали лично. Такое заявление рассматривают коллегиально соответствующей комиссией, которая при необходимости может выйти даже на местность. А по результатам рассмотрения комиссия принимает решение, в котором в случае наличия нарушения, рекомендует его устранить. Решения носят только рекомендательный характер, но будет хорошим доказательством в суде", - объясняет Сащук.

Второй способ решения земельного вопроса - обращение в суд. При необходимости, если доказательств нарушения вашего права собственности недостаточно, то суд может назначить специально судебно-техническую экспертизу.

"Минусом этого способа является его продолжительность, поскольку такие дела могут длиться довольно долго. Но плюс в том, что судебное решение обязательно для выполнения. И если сосед не захочет выполнять это добровольно, то исполнительная власть заставит его это сделать", - подчеркивает адвокат.