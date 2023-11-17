Сколько сейчас стоит арендовать жилье во Львове, Киеве, Днепре, Одессе и Харькове
Цены на аренду жилья в крупных городах несколько снизились по сравнению с началом осени. Сейчас дешевле арендовать жилье можно в Харькове и Днепре, а самое дорогое - во Львове.
Как изменились цены на аренду жилья в ноябре, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на статистику Bird.
Аренда жилья в Киеве
В ноябре в столице можно арендовать 1-комнатную квартиру в среднем за 12 500 гривен. Еще месяц назад эта сумма была больше почти на 1 тысячу гривен.
Двухкомнатную квартиру арендовать потянет около 17200 гривен, трехкомнатную – от 28 000 гривен.
Как отмечают в Bird, спрос в конце осени изменился по сравнению с высоким сезоном (август-сентябрь). Сейчас в спросе "редкие квартиры" - например, однокомнатная на Золотых воротах с белыми стенами и минимальным количеством мебели.
Преимущественно ищут квартиры с большой гостиной и спальней - такие сейчас в спросе и потому цена не сильно упала. Еще 30% – это искатели квартир с детьми и животными. Но рынок может удовлетворить примерно только половину таких запросов.
Цены на аренду жилья в Киеве (скриншот)
Аренда квартир во Львове.
Львов стабильно держит цены на аренду жилья, хотя небольшое понижение с октября все же наблюдается.
Цена аренды однокомнатной - от 15000 гривен, двухкомнатной - от 17000 гривен, трех комнатной - от 20000 гривен. Это на 1000-1500 дороже, чем было в июле, но чуть дешевле, чем было в октябре.
Цены на аренду жилья во Львове (скриншот)
Аренда жилья в Одессе.
Одесса так же держит цены на аренду жилья без особых изменений, разве что немного дешевле арендовать однокомнатную квартиру. Сейчас в месяц владельцы хотят 7500 гривен. В начале октября эта цифра достигала 8000 гривен.
Арендовать двухкомнатную квартиру в Одессе обойдется в 10000 гривен, три комнаты - от 14000 гривен.
Цены на аренду жилья в Одессе (скриншот)
Аренда жилья в Харькове
Самая дешевая аренда жилья сейчас в Харькове. За последние месяцы стоимость аренды однокомнатной и двухкомнатной квартиры в цене не выросла, а вот спрос на трехкомнатные – подрос на пару сотен гривен.
Однокомнатная - от 4000 гривен
Двухкомнатная - от 6000 гривен
Три комнаты - от 8000 гривен
Цены на аренду жилья в Харькове (скриншот)
Аренда квартир в Днепре.
По сравнению с сентябрем 2023 стоимость аренды жилья в Днепре повысилась. Арендовать 1 комнату обойдется в 10 800 гривен. За две комнаты придется отдать уже 16000 гривен, а три комнаты будут стоить - от 17200 гривен.
В общей сложности с сентября цены на аренду увеличились в среднем на 1500-2000 гривен.
Цены на аренду жилья в Днепре (скриншот)
Ранее мы рассказывали, что во Львове сдают в аренду квартиру за 2500 без туалета и воды.
А также мы писали о том, в каких районах Киева сейчас дешевле всего снимать квартиру.